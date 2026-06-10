Lara Guerra 10 JUN 2026 - 23:52h.

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Pilar Rahola, periodista y colaboradora de 'Todo es mentira', desvela su conversación con el Papa León XIV junto a Sor Lucía.

El Papa León XIV llegaba a España moviendo masas dejando la capital completamente abarrotada, y como no podía ser menos Sor Lucía, nuestra compañera del programa se dirigía ahora hasta Barcelona con las ambulancias. Estos vehículos se han conseguido gracias a toda la audiencia de 'Todo es mentira' con un claro objetivo: llevarlos hasta Ucrania con el objetivo de colaborar con todos los afectados.

Pilar Rahola: "Fue un acto muy lindo"

Y por si fuera poco, tras conseguir dos ambulancias, Sor Lucía y Pilar Rahola conseguían la bendición del Papa sobre ellas. Después de esto, Rahola ha contado cómo han sido estos momentos: "Yo le agradecí que hablara en catalán. Fue muy lindo el acto y había un buen ambiente. Éramos un grupo pequeño donde Sor Lucía era la jefa de todo. Cuando la seguridad del Vaticano nos quiso mover de donde estábamos, ella se plantó para hablar con ellos".