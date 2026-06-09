Lara Guerra 09 JUN 2026 - 21:26h.

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Emilio Delgado explota en 'Todo es mentira' con Ana Vázquez tras mencionar los numerosos casos de corrupción en los distintos gobiernos.

Después de escuchar las declaraciones de Emilio Delgado y Víctor Ábalos, Risto Mejide pedía la opinión de Ana Vázquez, que muy tajantemente respondía: "Estoy asistiendo a un debate surrealista para intentar justificar como se ha robado a los españoles del caso mascarillas, como se ha podido llevar mordidas mordidas en los rescates de Air Europa, como hay 46 diputados del entorno de Pedro Sánchez. Todo lo estáis enmascarando. Y Emilio siempre va de 'matón' en este programa contra mí'.

Emilio Delgado: "No me vuelvas a llamar matón, yo te he tratado siempre con respeto"

Ante esto, Delgado confiesa que "lo que me fascina es que una persona, portavoz de un partido que tiene toneladas de corrupción en el pasado y en el presente venga a decirme a mi, que es un partido que no tiene un solo caso de ello, venga a poner en cuestión mi compromiso con la corrupción. Que lo hagas tú, Ana, que vienes del partido más corrupto de España y que está imputado por ello. Creo que un poco de respeto, de sentido del ridículo y de honestidad no es incompatible con poder debatir aquí. Y no me vuelvas a llamar 'matón', te he interrumpido una vez"