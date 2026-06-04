Así ha reaccionado Víctor Ábalos a un comentario que hizo Leire Díez sobre su padre y que está recogido en el sumario de la UCO

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El sumario de la UCO recoge alguna información que detalla la relación que podían tener José Luis Ábalos y Koldo García con el caso Leire Díez, la cual es expuesta en 'Todo es mentira'.

Es en este video donde se recoge un polémico comentario de Leire Díez que le hizo a un mando de la Guardia Civil en una reunión. Esta le dice que del abogado de Ábalos se olvida por un motivo: "Ya tiene más que suficiente con todo lo que arrastra" y que "caerá por su lío de faldas y lo que tiene en la entrepierna".

Para opinar sobre este hecho reciben la videollamada de Víctor Ábalos, quien reacciona contundentemente.

"Es una pena, la verdad"

Tras dar su opinión sobre el caso, Víctor Ábalos desvincula a su padre de la estrategia de Ferraz y reacciona al comentario que hizo la propia Leire Díez: "Es curioso. En público te digo que nadie tiene los c*jones de decírselo. En privado sí".

Y es que el empresario no comprende por qué se refieren ellos y otras personas a José Luis Ábalos de "manera denigrante": "¿Qué le ha hecho mi padre mal a ellos?".

"No merece ni responderlos. A mi no me agrada que le llamen fontanera a una persona, ni que se le ponga el nombre a una causa de una persona... pero parece que otros disfrutan con todo esto. Pero ya te digo yo que en la cara nadie se lo ha dicho. Me parece tan casposo eso y es una pena, la verdad", añade.