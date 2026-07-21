Bárbara Royo da la razón en parte al youtuber: “Como sociedad, somos gilipollas, sí”

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Ante las polémicas declaraciones del youtber argentino Tomás Rebord, tildando de “Gilipollas” a los españoles, Nacho Abad ha querido responderle en directo en ‘En boca de todos’.

“Hay que boludearlos, hay que tratarlos de estúpidos porque los españoles son estúpidos… Saben que son tontos y nosotros como nacionalidad, somos aquellos que les recordamos que son tontos, sois gilipollas…”, son solo un ejemplo de las polémicas declaraciones lanzadas en su canal de youtube por el argentino Tomás Rebord. Unos insultos que se lanzaban en el entorno de la polémica final del Mundial 2026, en la que se han visto agresiones dentro y fuera del terreno de juego.

Bárbara Royo, colaboradora de ‘En boca de todos’, ha dado la razón a Rebord: “Como sociedad, desde el punto de vista que tiene este hombre y viendo que se está empobreciendo nuestro país… Como sociedad, somos gilipollas, sí”.

Fernando Carrera lo ha visto de otra manera: “Mientras que esta panda de subnormales, personas como este tipo que se creen que son alguien por tener un micro… El bullying planetario se lo tendríamos que hacer a él…”. Y Nacho Abad ha pedido la palabra para enviarle un claro mensaje: “Querido Tomàs, se nota que estás en forma, tienes que correr bastante porque la inteligencia no te atrapa”.

Minutos más tarde Patricia Cerezo ha informado del cierre del canal de Tomás Rebord en redes sociales.

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