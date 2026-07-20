La alcaldesa de Vitoria defiende la instalación de pantallas gigantes para seguir los partidos de España

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La final del Mundial dejó imágenes de tensión en Bilbao, donde un grupo de encapuchados trató de boicotear la retransmisión del partido en una pantalla instalada en un parque del centro de la ciudad. La iniciativa había sido impulsada por el PP después de que el Ayuntamiento rechazara colocar pantallas públicas para seguir el encuentro.

'En boca de todos' ha hablado en directo con Maider Etxebarria, alcaldesa de Vitoria, quien ha defendido la decisión de instalar pantallas gigantes para que los aficionados pudieran seguir a la selección española: "Por supuesto que puse una pantalla para ver a la selección en la final, pero también instalamos una pantalla gigante el martes anterior para seguir la semifinal, como no podía ser de otra manera".

La alcaldesa de Vitoria: "Ayer también hubo algunos altercados en Vitoria"

Preguntada por la decisión de otros ayuntamientos de no organizar retransmisiones públicas, la alcaldesa ha preferido centrarse en la respuesta ciudadana en Vitoria: "Yo sé dónde tenía que estar, sé lo que quería ver la ciudadanía y actué en consecuencia. Hubo pantalla para la semifinal y para la final, y el éxito de la convocatoria fue enorme. La gente estaba deseosa de acudir, había personas con la bandera de España, con la ikurriña y con camisetas de distintos equipos".

No obstante, Etxebarria también ha reconocido que la jornada no estuvo exenta de incidentes: "Ayer también hubo algunos altercados en Vitoria. Todo el mundo estaba invitado a disfrutar de la final, quien quiso vino y quien no quiso podía quedarse en casa. Aunque estoy convencida de que muchos de los que no vinieron estaban viendo el partido igualmente".