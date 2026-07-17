Haro, la localidad natal del seleccionador, de Luis de la Fuente, ya prepara una gran fiesta para animar a España en la final.

En este pueblo el seleccionador es un héroe local, además de nacional

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Haro, la localidad natal del seleccionador, de Luis de la Fuente, ya prepara una gran fiesta para animar a España en la final. En este pueblo el seleccionador es un héroe local, además de nacional. La retrasmisión será en el estadio que lleva su nombre, informa Maialen Larrinaga.

El estadio Luis de la Fuente tiene un aforo de más de 5.000 personas que podrán disfrutar de la final en dos pantallas gigantes. No faltarán actividades, entre ellas charangas o hinchables para disfrutar de un día histórico para la Roja, para Haro y para una de las personas más ilustres de aquí. Luis de la Fuente.

La Rioja con la Roja, aúpa Luis, Haro está contigo es la pancarta que se puede ver en el pueblo. Como reconoce Sergio Merino, concejal de deportes del Ayuntamiento de Haro, reconoce que "ya tuvimos la suerte de que nos tocara un partido de la selección en plenas fiestas y lo disfrutamos con una pantalla gigante. Vivimos el mundial con mucha ilusión".

Como dicen sus vecinos, Luis "es una persona muy humilde, muy trabajadora, que le gusta la cohesión, hacer grupo, familia". El mensaje de todo el pueblo está claro: "Aúpa Luis, aúpa España".