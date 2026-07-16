Espido Freire, escritora: “Me preocupa que la gente crea erróneamente que la IA escribe bien”

Miguel Manso 16 JUL 2026 - 14:47h.

La autora vasca publica ‘Guía de lugares que ya no existen’, obra galardonada con el Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes 2025

Advierte de que debemos cuidar el mundo porque es tan frágil “como un vaso antiguo”

Compartir







La escritora bilbaína Espido Freire regresa al primer plano literario con una obra que invita a la reflexión sobre la fragilidad de nuestro entorno y el paso del tiempo. Bajo el título ‘Guía de lugares que ya no existen’, obra galardonada con el Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes 2025, la autora propone un recorrido que es, a la vez, un viaje físico y una exploración filosófica.

En este libro, Freire rescata paisajes que han desaparecido de la geografía o de la realidad política, desde la Siria previa a la guerra hasta rincones íntimos de su propia infancia. “Los lugares no están anclados a la tierra, flotan sujetos por los hilos del recuerdo”, explica en una entrevista con Noticias Cuatro.

Para la autora, que se convirtió en 1999 en la ganadora más joven del Premio Planeta por ‘Melocotones helados’, la literatura es un proceso de construcción similar a los anillos de un árbol. En sus textos, Freire siempre ha mostrado un interés especial por el "lado oscuro" del ser humano y por las voces que han quedado olvidadas, especialmente las de las mujeres y los niños.

Esta nueva obra no es la excepción; en ella, el lector puede transitar por la Damasco de 2011, capturada poco antes de la guerra, o por el Bilbao de 1983, cuyo paisaje industrial fue devorado por el lodo de las inundaciones, un evento que marcó profundamente la niñez de la escritora.

Más allá de su faceta como viajera, Espido Freire destaca en las fuentes como una autora polifacética que ha cultivado la novela, el ensayo y la narrativa infantil y juvenil. Su formación en Filología Inglesa y sus estudios de canto lírico han dotado a su prosa de una "puesta en escena" que busca seducir al lector sin perder la honestidad. Además, es una figura de referencia en la enseñanza de la creación literaria, dirigiendo másteres universitarios donde defiende que, aunque existan habilidades innatas, el oficio de escribir se aprende a través de la observación, la lectura de los clásicos y la paciencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

En ‘Guía de lugares que ya no existen’, Freire también dedica espacio a sus referentes literarios, como Jane Austen, de quien resalta la "dignidad del individuo" y su agudo ojo para analizar la hipocresía social. La autora insiste en que el mundo es tan frágil “como un vaso antiguo” y que la palabra es la única herramienta capaz de ordenar lo que sentimos y compartirlo con los demás.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Con esta nueva publicación, Espido Freire no solo documenta el mapa de lo perdido, sino que refuerza su compromiso con una literatura que sirve de "escudo, paraguas y llave" ante la incertidumbre del presente. Precisamente sobre la IA, Freire considera que es una herramienta útil para sintetizar información, pero advierte que amenaza los derechos de autor, la creatividad y los procesos cognitivos. Considera que es una tendencia de acaparamiento cultural y le preocupa profundamente que la gente crea erróneamente que la IA "escribe bien".