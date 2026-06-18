Manuel Jabois: “Lo peligroso de las mentiras es que, si son demasiado bellas, nadie las contrasta”

Miguel Manso 18 JUN 2026 - 15:09h.

El periodista y escritor gallego regresa a su tierra natal en ‘La víspera’, que gira alrededor de la familia y sus secretos.

Reivindica la ficción como el territorio donde es posible responder a los porqués de los personajes, ámbito vedado al periodismo.

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El periodista y escritor gallego Manuel Jabois (Sanxenxo, 1978) se consolida como una de las voces más influyentes del panorama narrativo actual con la publicación de su última novela, La víspera (Alfaguara). Tras el éxito de su trilogía iniciada con la letra "M" -Malaherba, Miss Marte y Mirafiori-, el autor regresa a los escenarios de su tierra natal para explorar los silencios familiares y la fragilidad de la gloria.

En ‘La víspera’, Jabois narra la historia de Chami, una antigua estrella del fútbol que, tras una carrera marcada por el éxito y los excesos, regresa a la casa familiar en Galicia para el cumpleaños de su madre. La trama, que transcurre en un solo día, se entrelaza con la misteriosa desaparición de dos niños en el pueblo, convirtiendo un relato de introspección psicológica en un thriller con giros inesperados.

Para el autor, esta obra profundiza en el concepto del "viaje de vuelta", especialmente duro para quienes han conocido la gloria. Según explica, le interesan los "tipos rotos" que, en su necesidad de dopamina y aplausos pasados, terminan por dañar su entorno. No obstante, Jabois destaca el papel fundamental de las figuras femeninas en su narrativa, afirmando: “He estado rodeado de mujeres muy fuertes toda mi vida”, explica en una entrevista con Noticias Cuatro. Es una influencia que se refleja en personajes como Amalia, la madre plenipotenciaria de la novela.

Consagrado tras recibir el premio Mariano de Cavia en 2023, Jabois mantiene una prolífica carrera en el diario El País, labor que compagina con su faceta de novelista. El autor distingue con claridad ambos mundos: mientras el periodismo responde ante los hechos, la novela le permite el "placer morboso" de deformar la realidad y construir verdades a través de la fabulación. “Lo peligroso de las mentiras es que, si son demasiado bellas, nadie las contrasta”, explica.

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Su método de trabajo es estricto y solitario. Se levanta a las seis de la mañana para escribir ficción, un hábito que asocia a su tiempo libre y a su dificultad para dormir. Confiesa, además, una "fascinación extraña con los amaneceres", de los cuales toma fotografías diariamente, una rutina que conecta con la atmósfera de sus textos, donde la belleza y la melancolía suelen caminar de la mano.

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Desde sus inicios en el Diario de Pontevedra a finales de los noventa, el estilo de Jabois ha evolucionado significativamente. Aunque en el pasado fue vinculado a la corriente del "neocolumnismo" por su uso de coloquialismos y pirotecnia lírica, el autor reconoce que el descubrimiento de la prosa de Julio Camba fue un punto de inflexión que le ayudó a abandonar un estilo más barroco en busca de una mayor profundidad bajo una apariencia de frivolidad.

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Con ‘La víspera’, Jabois busca alejarse de la necesidad contemporánea de entenderlo todo, invitando al lector a sumergirse en lo incómodo y lo inesperado. “A lo mejor hay que abolir esta moda de querer entenderlo todo”, reflexiona, dejando claro que, tanto en la vida como en su literatura, la verdad suele ser más compleja de lo que parece a simple vista.