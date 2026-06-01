El espejo del poder: David Álvaro disecciona los vicios y virtudes del liderazgo político

Miguel Manso 01 JUN 2026 - 14:44h.

El experto en comunicación política publica ‘Vicios y virtudes del Liderazgo’

Plantea que el poder no transforma a las personas, simplemente las revela

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David Álvaro García es un autor e investigador especializado en el análisis del liderazgo y la comunicación política. Su trayectoria profesional se ha centrado en desgranar las estrategias y narrativas del poder, como se refleja en su bibliografía, que incluye obras como ‘El método Podemos: marketing marxista para partidos no marxistas’ (2015) y ‘Cataluña, la construcción de un relato’ (2019). En su trabajo más reciente, ‘Vicios y virtudes del liderazgo’, publicado en 2026 por la editorial Profit, Álvaro analiza la dimensión ética del mando a través del prisma de los vicios y virtudes, ofreciendo un estudio que integra la filosofía, la sociología y la experiencia histórica para orientar tanto a líderes públicos como empresariales.

En una entrevista con Noticias Cuatro, David Álvaro resume la premisa inquietante pero reveladora de su libro: “El poder no transforma a las personas, simplemente las revela”, explica. El liderazgo, lejos de ser una actividad abstracta, se ejerce en contextos reales cargados de presiones, errores e incertidumbre, actuando como un amplificador del carácter individual. Con un prólogo firmado por el expresidente Mariano Rajoy, el autor invita a una reflexión profunda sobre los comportamientos sostenidos en el tiempo que acaban definiendo la esencia de un líder.

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El análisis comienza por los “vicios”, esos defectos que erosionan la confianza pública. La mentira es tratada no como un fenómeno nuevo, sino como una herramienta que hoy viaja a la velocidad de la luz, condicionando decisiones colectivas. Según Álvaro, “la mentira puede ofrecer ventajas efímeras, pero siempre acaba pasando factura con intereses”.

Junto al engaño, la arrogancia emerge como una de las peores consejeras, llevando a los líderes a creer que siempre tienen razón y que los problemas desaparecerán si se ignoran. El libro recorre ejemplos históricos de desmesura, desde el mito de Ícaro hasta los errores estratégicos de figuras como Napoleón o Hitler, quienes fracasaron por un exceso de confianza y desprecio al adversario. Asimismo, el autor advierte sobre vicios modernos como el “buenismo”, una corrección política que, en su afán por no ofender, termina por infantilizar a la sociedad y eludir la toma de decisiones valientes.

Frente a estas sombras, el texto propone las virtudes como pilares del buen gobierno. La mesura -la capacidad de mantener la calma y la perspectiva en la adversidad- y la magnanimidad -la grandeza de espíritu para perdonar y buscar el bien común- se presentan como antídotos necesarios. Figuras como George Washington son citadas como referentes de integridad, al haber demostrado un desapego ejemplar al poder para volver a la vida civil, emulando al noble romano Cincinato.

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La transparencia se consolida como una exigencia innegociable en la era digital. No es solo un ejercicio de publicación de datos, sino el instrumento que refuerza la confianza ciudadana y dificulta la corrupción. El autor sostiene que un liderazgo transparente “permite que la soberanía resida realmente en el pueblo”, facilitando una rendición de cuentas efectiva.

En última instancia, el libro concluye que “liderar no es mandar, sino servir”. Para ello, es imprescindible contar con una “trinidad” de atributos: pasión por una causa, sentido de la responsabilidad y mesura en las actuaciones. El verdadero líder debe ser capaz de escuchar a quienes discrepan y gestionar lo posible con responsabilidad, alejándose de promesas imposibles o gestos grandilocuentes.

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Esta obra no ofrece recetas mágicas, sino una invitación a pensar antes de actuar. En un mundo marcado por la polarización y la inmediatez, la recuperación del sentido común y la coherencia ética se presentan como las únicas vías para que el sistema democrático no se derrumbe bajo el peso de sus propios defectos.