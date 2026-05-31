Cómo actuar ante el ataque de un perro agresivo: mantener la calma y no correr

Si nos encontramos a un perro agresivo hay que saber cómo actuar para no tener un accidente

Es importante que el perro no nos vea como una amenaza aunque en algunos casos hay que enfrentarle si viene directo a atacarnos

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La actitud ante un perro agresivo depende mucho de la circunstancias y del tamaño y raza del perro, pero si vemos claramente que un perro nos va a atacar y no hay salida no hay que correr y debemos mantener la calma, aunque sea difícil, y mostrar superioridad: hacerse grande, imponerse y hablar con voz grave para que se vaya. Esta forma de actuar puede servir con un perro mediano o pequeño aunque esto si se trata de un animal grande muy agresivo o varios perros igual hay poco que hacer, aunque éstos casos son menos frecuentes.

Hablar con voz grave y alejarse de lado, entre los consejos

Por otro lado puede ocurrir que encontremos a un perro con una actitud agresiva o que nos inquiete, por ejemplo en una zona donde hay un rebaño. En este caso tenemos que mantener la calma, no correr, no mirar directamente a los ojos del perro y no enseñar los dientes, que puede interpretarse como un signo de agresividad, hablar con voz grave y no darle la espalda pero alejarse de lado, sin agacharse e ir alejándonos para que el perro vea que no somos una amenaza.

Si vas en bicicleta, acelerar puede ser peligroso

Y hay otro supuesto , que ocurre bastante a menudo, que es cuando vas en bici y te persigue un perro. Puede suceder que sigamos pedaleando y le perdamos de vista, pero a veces acelerar puede ser peligroso, entonces los expertos recomiendan bajarse de la bici sin dar la espalda al perro, y utilizar esta como escudo, manteniendo la calma y hablándole con voz grave hasta que se marche.