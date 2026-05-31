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Cómo actuar ante el ataque de un perro agresivo: mantener la calma y no correr

Cómo actuar ante el ataque de un perro agresivo: mantener la calma, no correr y mostrar superioridad
Presta atención a los consejos de los expertos para saber cómo actuar ante el ataque de un perro agresivo.. NOTICIAS CUATRO

  • Si nos encontramos a un perro agresivo hay que saber cómo actuar para no tener un accidente

  • Es importante que el perro no nos vea como una amenaza aunque en algunos casos hay que enfrentarle si viene directo a atacarnos

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La actitud ante un perro agresivo depende mucho de la circunstancias y del tamaño y raza del perro, pero si vemos claramente que un perro nos va a atacar y no hay salida no hay que correr y debemos mantener la calma, aunque sea difícil, y mostrar superioridad: hacerse grande, imponerse y hablar con voz grave para que se vaya. Esta forma de actuar puede servir con un perro mediano o pequeño aunque esto si se trata de un animal grande muy agresivo o varios perros igual hay poco que hacer, aunque éstos casos son menos frecuentes.

Hablar con voz grave y alejarse de lado, entre los consejos

Por otro lado puede ocurrir que encontremos a un perro con una actitud agresiva o que nos inquiete, por ejemplo en una zona donde hay un rebaño. En este caso tenemos que mantener la calma, no correr, no mirar directamente a los ojos del perro y no enseñar los dientes, que puede interpretarse como un signo de agresividad, hablar con voz grave y no darle la espalda pero alejarse de lado, sin agacharse e ir alejándonos para que el perro vea que no somos una amenaza.

Si vas en bicicleta, acelerar puede ser peligroso

Y hay otro supuesto , que ocurre bastante a menudo, que es cuando vas en bici y te persigue un perro. Puede suceder que sigamos pedaleando y le perdamos de vista, pero a veces acelerar puede ser peligroso, entonces los expertos recomiendan bajarse de la bici sin dar la espalda al perro, y utilizar esta como escudo, manteniendo la calma y hablándole con voz grave hasta que se marche.

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