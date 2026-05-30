Debido a la meteorología de esta jornada, ha tenido que suspenderse el desfile aéreo

Mientras sonaba el himno de España, el fuerte viento ha provocado la rotura de las cuerdas que sujetaban la bandera

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La meteorología ha obligado a suspender la parte aérea del desfile con motivo del Día de las Fuerzas Armadas que se celebra en la avenida de Samil, en Vigo.

El acto ha comenzado minutos después de las 12.00 horas de este sábado con la llegada del rey Felipe VI, ataviado con el uniforme del Ejército de Tierra; la reina Letizia, y la princesa Leonor, que ha vestido el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio.

Con todo, la multitud de gente que no ha querido perderse este desfile, que por primera vez se celebra en la ciudad olívica, ha comenzado a llegar a la avenida de Samil antes de las 09.00 horas.

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Los ciudadanos, distribuidos a lo largo de todo el recorrido --de 1.165 metros-- han portado banderas de España y han aplaudido a las diferentes personalidades que han llegado al punto del recorrido, entre ellas, la deportista Susana Gónzalez Gacio.

Suspendido el desfile aéreo y el salto paracaidista

Debido a la meteorología de esta jornada, con cielos cubiertos, y a la seguridad ha tenido que suspenderse el desfile aéreo, en el que estaba previsto que participasen, entre otros, tres Canadair, pero por motivo de incendios forestales en otros lugares de España, solo estaba uno disponible.

Además, el salto paracaidista que corría a cargo del subteniente Alberto Vidal, oriundo de Pontevedra, y del sargento primero Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, ha tenido que ser cancelado por la meteorología.

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El incidente con la bandera

El acto central del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo ha arrancado este sábado con una incidencia inédita. Durante la ceremonia de izado de la bandera nacional en la playa de Samil, y mientras sonaba el himno de España, el fuerte viento ha provocado la rotura de las cuerdas que sujetaban la bandera al mástil, lo que hizo que se haya descolgado ante los asistentes y las autoridades presentes.

El incidente obligó a interrumpir momentáneamente el desarrollo del acto y se suma a los contratiempos que la meteorología ha causado durante la jornada.