El secretario de Organización de Podemos denuncia la actuación de un agente en Valencia y reclama su expulsión del cuerpo

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Por detrás y sin previo aviso, un agente empuja a una profesora y la tira con brusquedad al suelo. La mujer se estaba manifestando en los alrededores de la Conselleria de Educación en Valencia. El resto de personas presentes recriminan al agente el uso de una fuerza que consideran excesiva.

Pablo Fernández estaba en directo en 'En boca de todos' para hablar sobre otro asunto, cuando Nacho Abad hizo referencia a la pizarra que tenía el secretario de Organización de Podemos. Fernández explica su contenido: "Sabes lo que pone en la pizarra, pone Marlaska dimisión, tiene que dimitir por la brutalidad policial que hay en España como el cafre de que ayer pego a una profesora jubilada en Valencia y permite Marlaska estos comportamientos de brutalidad y salvajismo policial en las fuerzas y cuerpos seguridad del estado y por eso Marlaska tiene que dimitir de forma inmediata".

Pablo Fernández: "Me parece una agresión y un acto de brutalidad policial absolutamente indecente, infame y desagradable"

Pablo Fernández considera que el agente debería ser expulsado del cuerpo policial: "Me parece una agresión y un acto de brutalidad policial absolutamente indecente, infame y desagradable y tiene que llevar no solo a que se expediente sino a que se expulse de la policía a ese salvaje y si no que dimita Marlaska".

Además, señala que es necesario depurar responsabilidades dentro de las fuerzas de seguridad: "Había cientos de personas que estaban en Valencia manifestándose en defensa de la educación pública y ha llegado este cafre, que por desgracia es policía y ha agredido salvajemente a una profesora y tirándole al suelo provocándole lesiones. Hay que depurar a determinados sectores de las fuerzas y cuerpos del estado que se comportan de manera absolutamente violenta".