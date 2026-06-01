El secretario del PP de Madrid critica la gestión del PSOE ante los escándalos de corrupción

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Pedro Sánchez ha admitido en un acto del PSOE que el partido "es un proyecto humano y puede tropezarse". 'En boca de todos' ha podido hablar con Alfonso Serrano, secretario del PP de Madrid, sobre la situación del partido socialista.

"Los socialistas en esta época lo que están haciendo es tirar piedras al aire y ponerse debajo, porque yo creo que hay errores que todos podemos cometer, hay casos que pueden ocurrir en cualquier coalición política. La corrupción no tiene ideología y puede afectar a cualquier persona. Otra cosa es la respuesta que se da ante esos casos", ha explicado Serrano

Alfonso Serrano defiende por qué se habla tanto de la mujer del presidente: "Lo que le ocurra a la mujer del presidente del gobierno nos sería totalmente ajeno si no se hubiera beneficiado de su posición para sus intereses privados. Igual que el hermano consigue una plaza por ser el hermano del presidente".

Alfonso Serrano: "Lo importante antes de nada es que cada uno se retrate"

Además, Alfonso Serrano plantea que Sánchez tuvo que tener conocimiento de todo: "Hablamos de un presunto conocimiento del presidente del gobierno para favorecer los negocios de su mujer, para favorecer la vida laboral de su hermano, para favorecer los intereses particulares de José Luis Rodríguez Zapatero, volvemos a lo de siempre, todo lo que hizo presuntamente Zapatero no lo podría haber hecho si no hubiera un consejo de ministros y un presidente que levantara el teléfono y aprobara cosas".

Alfonso Serrano se pronuncia sobre una posible moción de censura: "Lo importante antes de nada es que cada uno se retrate porque lo que no puede ser es que todo el mundo vaya por ahí diciendo que esta situación es insostenible y los mismos que lo dicen sean los que sostienen al gobierno. Lo que necesita España es un reinicio absoluto".