Jesús Villegas, sobre la actuación de Puente: “El chivo expiatorio es el mejor amigo del hombre, no el perro”

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El juez, Jesús Villegas ha conectado en directo con Nacho Abad en 'En boca de todos' para comentar la actualidad política y especialmente la teoría conspiratoria contra el Gobierno progresista que sostiene el ministro Óscar Puente. Tiene la sensación de que el ministro miente y que todo es fruto de: “Una mente enferma”.

Manteniendo que hay jueces de todas las ideologías políticas, el magistrado ha sentido que la teoría del ministro Óscar Puente y parte del gobierno socialista, no tiene sentido lógico: “Puede ser una secta satánica que la tiene tomada con los enviados de Dios. Es fruto de una mente enferma. Tiene toda la estructura de un delirio paranoico”.

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Unas contundentes declaraciones ante las que han querido saber si era médico o juez: “Llevo más de 25 años trabajando con médicos forenses, no lo digo porque lo haya consultado en Wikipedio o en ChatGPT… Siempre he sido muy comprensivo con este ministro porque creo que lo están utilizando como chivo expiatorio, para que no se queme otro… Pero hay que ponerle los puntos sobre las íes, eso es mentira”.

Villegas no niega que existan jueces corruptos, pero no considera que sea algo habitual: “Si algún juez es corrupto o delincuente, que se actúe con todas las consecuencias… Hay algún caso, pero es rarísimo encontrar en España a un juez prevaricador”.

Insiste en que no es posible una conspiración de tal magnitud: “Es imposible concertar a tanta gente. No se puede poner en concierto a nueve o diez jueces, policías, fiscales… No se les puede poner de acuerdo. Así es como hablan los locos… Está lanzando la piedra y escondiendo la mano, si cree que hay un juez delincuente, que lo denuncie y yo lo investigaré… Me da pena este hombre, el chivo expiatorio es el mejor amigo del hombre, no el perro”.

Jesús Villegas, atemorizado por las presiones que están recibiendo: "Tengo mucho miedo"

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Jesús Villegas, juez y miembro de Plataforma Cívica para la Independencia Judicial, comparecía en el directo de 'Horizonte' para pronunciarse ante las presiones que están recibiendo los jueces, policías y otros cuerpos ante los casos de corrupción presentes en el PSOE.

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