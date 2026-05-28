Lidia Camón 28 MAY 2026 - 18:09h.

160.000 empleadas del hogar mayores de 55 años se acercan a su edad de jubilación sin una prestación que garantice una vida digna.

Su jubilación media es de 710 euros, la mitad que cualquier otro jubilado en España.

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160.000 empleadas del hogar mayores de 55 años se acercan a su edad de jubilación sin una prestación que garantice una vida digna. Han trabajado toda la vida en condiciones muy precarias. El 30% del total, que se jubilan en 10 años. Según Oxfam, el 14% no van a tener prestación alguna, un dato que sube hasta el 25,4 % en el caso de las migrantes.

Su jubilación media es de 710 euros, la mitad que cualquier otro jubilado en España, por lo que se prevé que el 78% tenga que seguir trabajando. Además sufren muchos problemas de salud, dolor de espalda, estres, ansiedad o problemas en la piel. Es el caso de Encarna. "Me va a quedar una jubilación de 1.065 euros brutos despues de 28 años trabajando", reconoce. "Estoy trabajando desde los 15 años lo que más me duelen son los huesos, las espaldas, las cervicales.