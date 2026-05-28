Daniel Montero 28 MAY 2026 - 15:00h.

Leire Díez y Santos Cerdán, en el centro de la trama para callar a los jueces o investigadres sobre casos del PSOE

El juez señala que la prioridad de la trama liderada por Cerdán era propiciar nulidades en las causas "por orden del one"

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El auto del juez Pedraz mantiene que el PSOE envió, al menos, 172.000 euros para financiar la actividad de sus supuestas cloacas. Son ingresos que se articulan en cuatro ramas distintas.

La primera es la publicidad electoral. Del partido salen cerca de 20.000 euros para el periódico Crónica Libre, vinculado a Leire Díez. Es uno de los elementos que se buscaban ayer en la sede de Ferraz, no por la financiación de la campaña, si no por saber si ese medio tenía, por ejemplo, la audiencia suficiente como para justificar esa publicidad. Si había criterios objetivos para hacer ahí una campaña. S

La segunda línea es la llegada de 27.000 euros a las cuentas de Leire Díez que salieron de las cuentas del PSOE. ¿Cómo se hace? Por medio de un abogado que era letrado de Koldo García Izaguirre. El dinero entra en una de las empresas de este abogado, pero Leire recibe los fondos de otra sociedad distinta, controlada por este mismo letrado. Eson son 27.000 euros.

La tercera rama, que también es dinero para Leire, es el cobro de 16.000 euros de una de las empresas de Gaspar Zarrías. Podría parecer una cosa independiente, un encargo autónomo del líder del PSOE con sus empresas particulares, pero las conversaciones acreditan que es un pago concertado con anterioridad por Santos Cerdán.

Pero hay otra rama más que es la que más dinero recibe.

Es la cuarta. La del abogado Jacobo Teijelo . Recibe 125.000 euros del PSOE, según una nota de encargo que gestiona Leire Díez y que autoriza Santos Cerdán. Lo que no aparece acreditado es por qué se justifica ese dinero o quien es el receptor real, porque para la investigación podría ser una factura falaz.