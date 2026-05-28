Yolanda Díaz, sobre la actualidad política: “Ya está bien, es una vergüenza”

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, no se pronuncia sobre los autos judiciales contra el gobierno de Pedro Sánchez

Primeras declaraciones de Leire Díez tras el requerimiento de la sede del PSOE: “No he recibido órdenes de Santos Cerdán”

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La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha atendido a los medios de comunicación en directo y ha mostrado su rechazado a la situación que está viviendo la política de nuestro país en este momento, pero ha dejado claro que no va a entrar en comentar ningún auto judicial, pero ha mostrado su indignación con las múltiples imputaciones de los miembros del Gobierno y la oposición.

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, ha asegurado ante los medios de comunicación que como hace habitualmente, no iba a entrar a valorar ninguna decisión judicial, pero que su organización tomará medidas tras las últimas decisiones judiciales contra el gobierno socialista, definiendo su línea roja: “La línea roja es una reflexión que quiero hacer. La política sirve para mejorar la vida de la gente, es demasiado serio. La política no es la vergüenza que vemos todos los días en nuestro país, venga de donde venga…”.

“Ha pasado un año y no se hayan tomado medidas en nuestro país. ¿Es normal que se pueda imputar a una persona condenada por corrupción? ¿Es normal que los expresidentes del gobierno tengan una línea difusa en la que no sabemos lo que hacen? Las derechas se estaban manifestando con vítores a Aldama, ¿Es esto luchar contra la corrupción? Seriedad, medidas…”, aseguraba molesta e indignada ante la actualidad política que está viviendo el país.

Fabiola Etayo, reportera de ‘En boca de todos’, ha insistido en cuál iba a ser su actitud con Pedro Sánchez tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la nueva investigación en el caso de Leire Díez, pero la ministra se ha mantenido firme: “Ustedes tienen que dar noticias y yo tengo que dar calma y serenidad. Me encantaría comentar los autos judiciales y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma laboral…”.

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