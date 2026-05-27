De Leire Díez se sabe que fue ascendiendo peldaño a peldaño hasta los escalafones más altos del PSOE.

Hay que irse a Cantabria, la localidad de Vega de Paz, donde fue concejal para conocerla mejor.

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De Leire Díez se sabe que fue ascendiendo peldaño a peldaño hasta los escalafones más altos del PSOE. Ahora hay que saber cómo de altos. Al menos, presume de ellos en sus redes sociales publicando fotografías con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, José Luis Ábalos o Begoña Gómez. También se ha mostrado combativa. Durante los cinco días de reflexión que se tomó el presidente, en redes, ella no dudaba en poner un mensaje convertido en todo un reto que ahora se vuelve contra ella: "esto es una mafia y a la mafia se la combate".

Aficionada a los cambios de look, nació en Barakaldo, pero hay que irse a Cantabria, la localidad de Vega de Paz, donde fue concejal, para conocerla mejor.

Víctor Gómez, exalcalde de esa localidad recuerda que "ella entró entonces como concejal, hicieron alcalde al que es ahora, que es el del PP. Un amigo mío la define como psicópata narcisista", informa Diego Arce.

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Todo según sus rivales políticos, que no tienen buenas palabras hacia ella. El exacalde hasta 2011 dice que amañó las elecciones. "Fueron unas elecciones fraudulentas. Se dedicaban a tramitar el voto por correo de la gente mayor, de asilos y tal. Yo la denuncié porque en un pueblo donde el voto por correo puede rondar el 1%, aquí llegó casi al 20%", recuerda Gómez.

Le otorgó el poder al PP, que acabó rompiendo con ella. Juan Carlos García, alcalde de Vega de Paz, reconoce que lo hicieron "por sus formas, principalmente, no me gustaban. Era una persona que siempre estaba buscando conflictos".

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Siguió creciendo en Cantabria donde trabó amistad con Cristina Narbona. Según el Diario Montañés, ella fue la que propició su aterrizaje en Madrid. "La conocí hace mucho tiempo en Santander, ella se ocupaba de la comunicación del partido allí".

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Sus rivales dicen no estar sorprendidos de todo lo que está ocurriendo ahora a su alrededor. "Es una bomba de relojería, es una persona peligrosa", reconoce Víctor Gómez. "Cualquier cosa que salga y te digo cualquier cosa, me la creo. No me sorprendería nunca", señala Juan Carlos García.

Su aterrizaje en Madrid se convirtió en su despegue profesional. Hasta el año pasado fue directiva de Correos. El Diario Montañés vincula su nombramiento por su cercanía a Isaura Leal, diputada y pareja de quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano.Antes estuvo en Enusa, la empresa nacional de uranio.

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Señalada por la Justicia

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga ahora si el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría pagado "con cargo a fondos del partido" a Leire Díez para "atacar la correcta dirección de las investigaciones" abiertas a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así consta en uno de los autos, al que ha tenido acceso EFE, en los que el juez Pedraz imputa, entre otros, a Cerdán por la puesta en marcha de una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional (AN), Santiago Pedraz, investiga esta presunta "trama" señalando que el "punto de inflexión" fue el periodo de reflexión que se tomó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en abril de 2024 a raíz de la imputación de su esposa, Begoña Gómez. En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez atribuye un "papel superior" al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que "habría trabado una relación con Leire Díez que le llevó a encargarle, según se infiere de sus comunicaciones, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones".

Unas actuaciones, agrega Pedraz, que son "penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros de partido o de la familia del presidente del Gobierno".

El magistrado instructor señala que el 24 de abril de ese año, "pocos días después" de que el juez Juan Carlos Peinado abriera diligencias contra Gómez, el presidente del Gobierno publicó la denominada como 'Carta a la Ciudadanía', en la que "se establecía a sí mismo un periodo de reflexión que finalizaría el 29, tras el cual tendría lugar un pronunciamiento al respecto de su decisión". Según añade, "es precisamente en ese periodo de reflexión cuando por parte de Cerdán se señala una reunión en la sede que el PSOE posee en la calle Ferraz de Madrid" y que tuvo lugar el día 26.

"Esta reunión se considera el punto de inflexión en lo que respecta a la actividad investigada", señala, para añadir que, desde ese momento, el grupo de personas liderado por Cerdán y coordinado por Díez, del que "además forman parte Javier Pérez Dolset y Gaspar Zarrías", tiene como "objetivo último proteger los intereses puestos en juego por estas causas y que afectaban a este partido político y, directa o indirectamente, a miembros del Gobierno".

Pedraz pone el foco en "pagos sin revelar el ordenante de los mismos" y que se habrían utilizado sociedades de los investigados con "el presumible concierto de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes, quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Díez".

Hasta aquí unos pasos que dejan una huella radiactiva.