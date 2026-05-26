La ley marca los límites sobre las joyas, relojes y regalos que reciben cargos públicos o expresidentes

Lidia Camón 26 MAY 2026 - 14:54h.

Si un expresidente recibe regalos que deriven de ejercer influencia como expresidente o por labores de intermediación ya estaríamos hablando de un delito de tráfico de Influencias o de cohecho.

Las joyas de la caja fuerte oculta de Zapatero que Gertrudis dice que son de "una herencia de la señora Sonsoles y de regalos de viajes"

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¿Puede Zapatero como expresidente recibir estos regalos? En España, la ley que regula los regalos que reciben los cargos públicos es de 2013 aunque que Zapatero fue presidente del Gobierno hasta 2011 y dice que los cargos públicos nunca pueden recibir ni dinero en efectivo, ni relojes caros, ni viajes pagados ni entradas VIP de forma reiterada.

Si se recibe un obsequio de mayor relevancia institucional (que supere el uso de cortesía), no pasa a ser propiedad del cargo, sino que debe incorporarse al patrimonio de la Administración Pública correspondiente.

Y ¿qué pasa en el caso de los expresidentes? Esto se regula por un Estatuto que es del año 1992. Dice que, una vez pasados dos años desde que se dejó de ser presidente, los dos años de incompatibilidad, puede recibir regalos. No está regulado. Eso sí, hay una excepción. Si recibe regalos que deriven de ejercer influencia como expresidente o por labores de intermediación ya estaríamos hablando de un delito de tráfico de Influencias o de cohecho.

En lo referente a regalos, obsequios y conflicto de intereses, los expresidentes están sujetos a la normativa general de altos cargos, como la Ley 3/2015 de regulación del ejercicio del alto cargo, la cual prohíbe aceptar regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía.

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Lo que dice Zapatero: son regalos y herencia de su mujer

Luis Arroyo, voz autorizada por el expresidente, explica el origen de las joyas incautadas en el despacho de Zapatero. Dice que son regalos y herencias que lució su mujer, Sonsoles, en más de una ocasión. La UDEF pedirá a un joyero una tasación de estas joyas.

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En total son más de 100 piezas de lujo. 41 pendientes, 11 broches, 8 relojes de alta gama, 15 collares, 8 anillos y otras 20 piezas más. Todas bien guardadas en la misma caja fuerte en el despacho de Zapatero en Ferraz. La mujer del expresidente, a quien supuestamente pertenecen, las ha llevado en varias ocasiones en el Congreso de los Diputados, en un acto por la Constitución Española, junto a la reina Sofía o saludando a los entonces príncipes Felipe y Letizia. Se tratan, según Zapatero, de regalos personales y herencia de su mujer. Luis Arroyo cree que "supone que lo puede acreditar, aunque no sé hasta qué punto es exigigle que lo pueda hacer".

Si estaban guardadas en su despacho y no en su domicilio, explica hoy su portavoz, es porque estaban de alquiler. Según el expresidente su valor oscila entre 20.000 y 50.000 euros. Dice Arroyo que al expresidente le ha resultado doloroso ver recuerdos familiares en actas de la UDEF. Todo un ajuar, dice el expresidente que personal, ahora bajo investigación judicial.

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La Policía Nacional solicitará a un experto que realice una valoración preliminar sobre las joyas halladas en el interior de una caja fuerte en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz de Madrid en uno de los registros del 'caso Plus Ultra'.

El juez aplaza la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio como investigado en el 'caso Plus Ultra'

El juez José Luis Calama ha decidido aplazar al 17 y 18 de junio la declaración como investigado José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra', que estaba prevista para el día 2 pero que el abogado del expresidente del Gobierno había pedido posponer para poder estudiar toda la causa, según han indicado fuentes jurídicas.

El juez acordó llamar a declarar a Zapatero como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

Calama indicó en un auto que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

Esa supuesta trama tendría como finalidad, señaló, "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra", la aerolínea que fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia con 53 millones de euros.

De este rescate, el amigo y presunto testaferro del expresidente, Julio Martínez Martínez, suscribió un contrato "de prestación de servicios" a través de su empresa, Análisis Relevante, con la aerolínea, "estipulándose como remuneración el 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate (641.300 euros)", tal y como se desprende del auto.

Empresas instrumentales para ejercer influencias ilícitas

Según el magistrado, la presunta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

La red, indicó Calama, "se apoya en diversas sociedades que cumplen funciones diferenciadas dentro del esquema delictivo", así como empresas en el extranjero.

Asimismo, expuso que Zapatero habría recibido 1.525.078 euros entre los remitidos por Análisis Relevante y el resto de empresas que se investigan.

También señaló que esas mismas sociedades pagaron a What The Fav --la empresa de sus hijas-- un total de 423.779 euros, por lo que Calama cifró los fondos recibidos por el "entorno" del expresidente en 1.948.857 euros.

El juez ordenó bloquear 490.780 euros de cuentas bancarias del expresidente, el importe que, según los investigadores, habría recibido de Análisis Relevante.