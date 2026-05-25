El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha calificado como "conjeturas disparatadas" en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)

Pese a esta impresión deberá contestar algunas preguntas claves después del auto de imputación del juez que no aclaró tampoco en el Senado.

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El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha calificado como "conjeturas disparatadas" en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional remitidos al juez José Luis Calama, donde se expone que el líder socialista encabezó la "cúspide" de una red de influencia, y ha atribuido las acusaciones a su apoyo a Pedro Sánchez en la campaña electoral del 23J.

Así se ha pronunciado el presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, quien también trabajó en Moncloa cuando Zapatero era presidente del Gobierno, como jefe de gabinete de los secretarios de Estado de Comunicación Miguel Barroso y Fernando Moraleda.

Ahora, ejerciendo como portavoz autorizado del expresidente del Gobierno, ha avanzado en una intervención en el programa 'Mañaneros 360' (TVE), recogida por Europa Press, que Zapatero tiene "ganas" de defender su reputación y verdad en la comparecencia prevista para el 2 de junio en la Audiencia Nacional.

Dicho esto, ha explicado que el expresidente está "muy sorprendido" por las "suposiciones" que recoge el auto de imputación del juez Calama y ha cuestionado que se le atribuya ser "la cabeza" de una organización jerarquizada "que controlaba los flujos financieros". Según Arroyo, Zapatero atribuye las acusaciones "al contexto político" de 2023, cuando empieza "de manera muy destacada a defender al Gobierno de Sánchez" en la campaña electoral y "empieza a recibir estos ataques brutales que están produciendo un daño sobre la reputación" de un presidente "que todo el mundo sabe que ha sido impecable en su comportamiento".

El portavoz autorizado por Zapatero ha señalado que el auto recoge dos informes de la UDEF "que hacen unas conjeturas completamente disparatadas" y le atribuye "una conducta delictiva muy grave". Sobre la acusación del delito de tráfico de influencias, Arroyo ha señalado que Zapatero defiende que desde 2012 trabaja "en multitud de causas, algunas remuneradas y otras no" y que él "tiene acceso a determinadas personas" porque "ha sido presidente del gobierno durante siete años". Así, ha insistido en que sus actividades han sido "perfectamente legales" y declaradas a Hacienda.

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Pero el presidente deberá responder a una serie de preguntas ante el juez:

1-¿Por qué Zapatero ha negado cualquier gestión a favor de Plus Ultra?

En el Senado dijo que no tuve nada que ver con el rescate de Plus Ultra. Sin embargo, el auto judicial recoge numerosas referencias indirectas al presidente durante la gestión del rescate y ante los problemas de la aerolínea en Venezuela. Así los directivos de la compañía dicen: "Julio habló 11 minutos con Zapatero. Le explicó todo", "Nuestros pana Zapatero está detrás", "Lo tiene el grupo Zapatero desde esta mañana, ya están en ello", "Saben todo lo que hacemos incluso que Zapa es nuestro contacto", "No sé si sería bueno ... que Zapatero hable con alguien de la Sepi", "Mañana Zapatero interviene directamente, va a intentar que nos den los permisos", "Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa", esto días antes de su aprobación celebran con ostras y champán el rescate.

2-¿Cómo explica los ingresos que tuvo de Análisis Relevante, la empresa de su amigo Julio Martínez?

Zapatero no niega recibir esos ingresos. 418.000 euros, unos 80.000 euros al año por asesoramiento e informes de geopolítica. A la vez sus hijas reciben otros 40.000 al año por enmaquetarlos y distribuirlos. Todo procede de la misma sociedad Analisis Relevantge que está recibiendo pagos de Plus Ultra por, en teoría, ayudar a su rescate.

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La policía y el juez dicen que todos estos informes servían para dar una "apariencia formal de asesoramiento" a lo que en realidad era una operación para cobrar comisiones a cambio de influencia ante decisiones de la administración.

3-Además, la empresa de las hijas recibió medio millón de euros de una sociedad sin actividad, ¿cómo se explica?

Es uno de los pagos más opacos. En teoría también a cambio de informes de asesoramiento. Procedían de una sociedad con un único empleado y pérdidas declaradas desde 2021, Inteligencia Prospectiva, controlada por dos hermanos venezolanos, los Amaro Chacón, ligados al petróleo venezolano.

Según el juez, hacían ampliaciones de capital para ingresar el dinero. Pagarón más de medio millón en 5 años a la empresa de las hijas de Zapatero, Whathe Fav, 266.000 a un centro de análisis vinculado con el expresidente y 380.000 a la ya celebre Análisis Relevante.

Estas son las cuestiones clave que Zapatero tendrá que responder ante el juez.