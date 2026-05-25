Daniel Montero Isabel Sanz 25 MAY 2026 - 20:40h.

103 Piezas de lujo. Collares, pendientes, pulseras y relojes de marca como Omega, Longines o Pierre Balmain.

La cuenta de correo del presidente, clave para transmitir órdenes

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103 Piezas de lujo. Collares, pendientes, pulseras y relojes de marca como Omega, Longines o Pierre Balmain. Encontradas por la Policía Nacional en la caja fuerte que Zapatero tenía en su despacho en Ferraz. Según su secretaria la caja fuerte procedía de la vivienda de Zapatero y su mujer, Sonsoles Espinosa, y que “algunas” de ellas eran herencias y “regalos de viajes”

De momento el juez no califica el origen, ni el valor, ni la razón de ser del contenido de esa caja fuerte registrada la semana pasada en el despacho oficial de Zapatero. Además, la UDEF apunta al domicilio particular del expresidente como lugar para canalizar las instrucciones de "mayor sensibilidad" de la trama, lugar que el juez no ha querido registrar.

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El juez dibuja el esqueleto de la trama de esta manera. Con Zapatero en la cúspide. Entran en juego 53 millones del Gobierno en el rescate de Plus Ultra. Las conversaciones de sus responsables colocan al "pana Zapatero" como contacto preferente con el Gobierno y reflejan cómo será la mordida para él. De momento, no se recogen mensajes del propio Zapatero ni su entorno, recordamos que el registro fue la semana pasada.

Seguimos con el razonamiento del juez: Varias empresas de la supuesta trama pagan a la empresa del amigo de Zapatero, Julio Martínez, que a su vez paga a Zapatero y a las hijas de Zapatero. La Policía tammbién las acusa de emitir facturas para encubrir pagos ilícitos. Además, el juez refleja la existencia o la intención de crear una sociedad offshore en Dubai que alojaría parte del dinero que estaría a disposición del expresidente.

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La cuenta de correo del presidente, clave para transmitir órdenes

Zapatero en la cúspide y su cuenta de correo electrónico, según el juez, como el medioo para transmitir órdenes, coordinar y articular la presunta trama.

Esta es la espina dorsal de una investigación a la que hay que rellenar huecos y apuntalar con hechos que el juez, no ha podido, no ha querido o no ha tenido por qué revelar hasta ahora.