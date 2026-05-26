El hijo de Víctor Ábalos pide que se realice una auditoria de las empresas con las que se está relacionando a su padre José Luis Ábalos

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Nacho Abad ha conectado con Víctor Ábalos, hijo y portavoz de José Luis Ábalos, exministro del Fomento de Pedro Sánchez, para conocer la opinión del exsocialista sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la posible “presión” del expresidente sobre su padre. Una presión que niega en absoluto y ante la que pide que se auditorie las empresas relacionadas. Además, ha insistido en la campaña contra su padre y negado el posible consumo de prostitución.

“Yo no me alegro de la desgracia de los demás, pero se agradece que ocupe otro el espacio mediático… Uno se cansa de ser todos los días actualidad, agota…”, ha asegurado Víctor Ábalos cuando le han preguntado por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez por el caso Plus Ultra.

El hijo del exministro asegura que él ya se adelantó que algo así iba a suceder, pero ha negado en rotundo que Zapatero presionara a su padre y que el exministro de Fomento estuviera relacionado con el caso Plus Ultra: “Esto ya lo dije yo hace muchos meses… Respecto a lo que ha dicho Teresa Gómez, pero las fuentes en las que te basas, que es el señor Aldama, te está mintiendo. Miente a los jueces y mete a toda España… No existieron presiones de Zapatero a mi padre con el tema de Plus Ultra… Es imposible que mi Zapatero presionara a mi padre… Soy portavoz de mi padre, no hay segunda vía, mi padre no tiene nada que ver con el tema de Plus Ultra...”.

“No sé que es ser socialista ni ser feminista, soy antisistema, ya te lo dije… Hay personas de todo tipo, hay de todo en todas partes…”, ha asegurado Víctor Ábalos justificando frases de Zapatero y de su padre al mismo tiempo, que ha denunciado que a Zapatero le están protegiendo y a su padre el partido le dio la espalda: “Mi padre lo que me dice es que hay una doble vara de medir que en su día tuvieron… Mi padre fue expulsado inmediatamente del partido, todos con un discurso culpabilizado con mi padre… Eso lo está viendo todo el mundo”.

“Mi padre no tiene relojes, no tiene joyas, yo no he recibido ningún dinero de la trama… Las comparaciones son odiosas, no pasa nada porque lo digáis…”, ha insistido Víctor Ábalos para ejemplarizar el trato desigual que estaban recibiendo los dos cargos socialistas. Además, ha insistido en que si su padre dijo en algún momento a OK Diario que había sido presionado por Zapatero, mintió: “Fue el día previo a la vistilla, la presión que se ejerció sobre mi padre fue brutal… La presión mediática, la presión de la familia, de los amigos, presión para que dejara el escaño… No te estoy hablando de más de 10 personas… El camino que va a recorrer Zapatero y sus hijas es lo que hemos vivido nosotros y esto no lo aguanta nadie… En el caso de mi padre no se ha encontrado nada, 95.000€ en diez años y 60.000 justificados… Huele bastante mal”.

Ante el: “Me parece que lo más importante, pensando en los compañeros del partido, siempre que llueve, escampa…”, de ZP cuando metieron a su padre a presión, Ábalos ha pedido justicia divina: “He escuchado otras también y son nauseabundas, es justicia divina que se saque a mi padre de este tema de Plus Ultra. Pido una auditoria de todas las empresas que se están diciendo”.

Asegura que su padre solo se ha reunido con el expresidente del Gobierno en 3 o 4 ocasiones: “En el ámbito de la política nacional y de Iberoamérica, eso es así, nunca ha estado vinculado”.

El hijo del exministro de Fomento ha pedio que dejaran de hacerle daño con el tema de la prostitución: “Si se hubiera gastado cuatro millones en prostitutas se le hubiera caído a cachos… Mi padre nunca ha pagado por sexo. No hay acreditado nada. Jéssica tenía una relación extramatrimonial de un año… Por favor, ya está bien, que se acrediten las cosas, esto duelo y basta ya de hacerme daño.

Víctor Ábalos, sobre el PSOE valenciano: “Tendrían que mirar para dentro”

Nacho Abad ha querido saber qué pensaba el hijo de Ábalos sobre José Muñoz y los miembros del PSOE valenciano y Víctor se ha molestado mucho porque asegura que ellos han sido los que han sacado todo el tema de la prostitución de su padre y que deberían: “Mirar para dentro” en lugar de seguir desviando la atención. Les ha posicionado muy cerca de Sánchez y con una posible relación con la imputación de Zapatero.

José Muñóz, portavoz del PSOE valenciano, sobre un posible lawfare contra Zapatero: “Hay jueces que hacen política y que están haciendo lo que pueden hacer según pidió Aznar”

José Muñoz, portavoz del PSOE valenciano, no ha querido entrar en conflicto con Víctor Ábalos y ha centrado su intervención en ‘En boca de todos’ en su defensa de José Luis Rodríguez Zapatero. No ha afirmado que exista un lawfare contra el expresidente, pero sí que: “Lo bueno que se dice de este juez es que no es Peinado… Hay jueces que hacen política y que están haciendo lo que pueden hacer según pidió Aznar”. Nacho Abad le ha recomendado pedirle a Dios, pero el socialista le ha dicho que no es creyente y se ha encontrado con un: “Si crees en Zapatero puedes creer en Dios”.

Atrasan la declaración de Zapatero a mediados de junio

Según ha informado en directo Fabiola Etayo en ‘En boca de todos’, el juez ha aceptado atrasar la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero a los días 17 y 18 de junio.

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