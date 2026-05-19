El presidente del Gobierno envía un mensaje de WhatsApp a sus compañeros del PSOE y pide apoyo a Zapatero

Magdalena Álvarez, exministra de Zapatero, sobre la imputación del expresidente: “Es una injusticia insoportable, un gran error para nuestro país”

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“Queridos compañeros son momentos duros, con todo, hoy más que nunca debemos reafirmarnos en nuestra tarea de avanzar, de seguir luchando por defender a nuestro país”, así comenzaría el WhatsApp que el presidente del Gobierno ha enviado a sus compañeros socialistas tras conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por supuesta corrupción en el ‘caso Plus Ultra’. Un mensaje en el que da la cara por su compañero.

En directo, desde el registro a las propiedades del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Leticia Santos ha informado de la primera reacción del presidente Pedro Sánchez sobre la imputación del socialista por su posible implicación en el ‘caso Plus Ultra’. Según la reportera de ‘En boca de todos’, Sanchez habría enviado un mensaje al grupo de los socialistas: “Queridos compañeros son momentos duros, con todo, hoy más que nunca debemos reafirmarnos en nuestra tarea de avanzar, de seguir luchando por defender a nuestro país”.

Una frase que literalmente repetía Elma Sainz en el Congreso de ministros, quién evitaba completamente contestar a preguntas sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Y que continuaba con una defensa y lucha por la inocencia del expresidente socialista.

Pedro Sanchez da la cara por Zapatero y pide a sus compañeros de partido que defiendan el buen nombre del expresidente: “Un buen compañero, el presidente Zapatero, que tanto hizo y sigue haciendo por la causa socialista”.

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Magdalena Álvarez, exministra de Zapatero, sobre la imputación del expresidente: “Es una injusticia insoportable, un gran error para nuestro país”

Magdalena Álvarez, exministra de Fomento del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ nada más conocer la información de la imputación del expresidente por su presunta implicación en el ‘caso Plus Ultra’, para defender su inocencia: “Es una injusticia insoportable”.

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