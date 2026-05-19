La exministra de Fomento socialista apela a la decencia de los populares: “Pongan freno a esta estrategia”

Primeras reacciones socialistas a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra': “No le veía neurosis económica”

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Magdalena Álvarez, exministra de Fomento del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ nada más conocer la información de la imputación del expresidente por su presunta implicación en el ‘caso Plus Ultra’, para defender su inocencia: “Es una injusticia insoportable”.

Afectada y sorprendida, la exministra de Fomento socialista ha intervenido para defender y apostar por la inocencia del expresidente: “Zapatero ha sido un gran presidente que ha hecho mucho por nuestro país y ha trabajado honestamente por nosotros… Me parece una gran injusticia lo que está pasando, no es nuevo, es la misma campaña de acoso y derribo… Pido a la gente decente del Partido Popular, que la hay, que pongan freno a esta estrategia”.

Ha insistido en la inocencia del expresidente y en la existencia de una estrategia de derechas: “Es un hombre honrado y esto pertenece a una estrategia que comenzaron con Chaves… Todo el tema de los ERES se ha demostrado que era una gran mentira y desde ese momento se sigue insistiendo en que estamos condenados… El Tribunal Constitucional ha anulado la condena que puso la Audiencia de Sevilla”.

“Es una injusticia insoportable, un gran error para nuestro país… La defensa de la democracia es lo más importante que tenemos que hacer los españoles”, ha insistido la socialista antes de pedirle al presentador que no pusiera palabras en su boca que no había dicho porque su única intención era la de comentar la actualidad de Zapatero: “No cambie mis palabras, le he dicho que no voy a entrar en los temas de la Gürtel, la Kitchen… Yo respeto la presunción de inocencia… Conmigo no se respetó, se me acusaba de haberme llevado dinero que nunca me llevé ni ningún Tribunal dijo que nos hubiéramos llevado nada, pero lo decían en los programas de televisión”.

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