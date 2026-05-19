Emiliano García Paje, el primero en reaccionar públicamente a la imputación del expresidente: “Discrepo de muchas cosas de él”

Manuel Gavira, portavoz de VOX en Andalucía, sobre la prioridad nacional, entre risas: “Los españoles primero”

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Por primera vez en la historia de nuestra democracia, un expresidente del Gobierno ha sido imputado por un posible blanqueo de capitales. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.

El juez Calama investiga el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en modo de rescate durante la pandemia de covid-19. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que comparecer el próximo 2 de junio por en la causa que investiga el juez de la Audiencia por supuestos delitos de cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea.

Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha: "Me deja de piedra"

En directo, en el programa de radio Más de uno de Onda cero, Emiliano García Paje se ha enterado de la imputación del expresidente socialista y del registro de sus propiedades por parte de la GOIT de la policía nacional. Una noticia ante la que se ha quedado sorprendido: “Me deja de piedra, sinceramente. La mayoría de la gente que conozco y a José Luis Rodríguez, en su etapa de presidente, lo tengo que decir con franqueza, discrepo de muchas cosas de él. Y él de mí más todavía. Pero dicho esto, yo siempre le he considerado que era capaz de mover cielo y tierra para ganar votos, pero no le veía con neurosis económica, sinceramente. Es mi opinión personal”.

Montse Minguez, tras la imputación del expresidente: "No pararán"

La portavoz socialista, Montse Minguez también ha reaccionado en sus redes sociales con un claro “No pararán” en relación con la insistencia de la oposición de implicar al expresidente en delitos de corrupción por su amistad con el empresario Julio Martínez.

Juan Lobato, senador del PSOE de Madrid, ha conectado en directo con Nacho Abad para comentar la información con mucho pesar debido a la gravedad de la acusación contra el expresidente socialista: “Es un palo duro, para una persona socialista, un referente como es José Luis Rodríguez Zapatero… Ojalá que el resultado de esta investigación sean conclusiones de absolución”.

Pedro Sánchez reacciona a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero: “Son momentos duros…”

“Queridos compañeros son momentos duros, con todo, hoy más que nunca debemos reafirmarnos en nuestra tarea de avanzar, de seguir luchando por defender a nuestro país”, así comenzaría el WhatsApp que el presidente del Gobierno ha enviado a sus compañeros socialistas tras conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por supuesta corrupción en el ‘caso Plus Ultra’. Un mensaje en el que da la cara por su compañero.

Magdalena Álvarez, exministra de Zapatero, sobre la imputación del expresidente: “Es una injusticia insoportable, un gran error para nuestro país”

Magdalena Álvarez, exministra de Fomento del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ nada más conocer la información de la imputación del expresidente por su presunta implicación en el ‘caso Plus Ultra’, para defender su inocencia: “Es una injusticia insoportable”.

Luis Ángel Hierro, sobre el resultado de las elecciones en Andalucía: “Se ha demostrado que el PSOE se ha desconectado totalmente del electorado”

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