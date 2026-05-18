Lara Guerra 18 MAY 2026 - 20:09h.

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José Manuel García-Margallo, colaborador de 'Todo es mentira' hace una valoración sobre las elecciones de Andalucía y detalla en que estado se encuentra el Partido Socialista con María Jesús Montero al frente.

En primer lugar, el exdiputado del Parlamento Europeo, comenta que "achacar la derrota de María Jesús Montero a que ha tardado en bajar a Andalucía, cosa que es evidente, y que dijera que era la mujer con más poder de este país desde la reina católica decidió que iba a aguantar hasta el final, y lo hizo, fue una decisión propia y de su jefe"

José Manuel García-Margallo: "Que manden a María Jesús Montero a defender la singularidad de Cataluña no lo entiendo"

Además, García- Margallo considera que "honradamente que las elecciones autonómicas demuestran que la marca Sánchez no está en su mejor forma y ha mandado a su portavoz a Aragón, resultado mejorable. Por si lo tenía difícil convocan un consejo de política fiscal y financiera donde sólo vota con el gobierno la Generalitat de Cataluña, que es la que se beneficia. Y mandan a María Jesús Montero, que es la que ha tenido en el gobierno a defender la singularidad de Cataluña, un trato privilegiado respecto a Andalucía allí. Honestamente no lo entiendo".