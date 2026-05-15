Pedro Jiménez 15 MAY 2026 - 19:28h.

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Paula Fraga, abogada, se ha mostrado muy crítica en 'Todo es mentira' con la gestión que realizó Podemos durante su mandato con todo lo relacionado con el 11M. "Cuando lo encauzasteis, lo destrozasteis todo", ha señalado, dirigiéndose directamente a Pablo Echenique. Y es que según Paula Fraga, para la ciudadanía de izquierdas y la clase trabajadora, Podemos "no fue una alternativa".

Sus palabras no han acabado ahí. Como bien ha dicho Paula Fraga, a día de hoy, "los jóvenes están compartiendo piso con desconocidos. Un movimiento obrero absolutamente desmovilizado. Destrozasteis el movimiento feminista y ni siquiera sabéis definir qué es una mujer. Y pusisteis violadores en la calle", ha subrayado la abogada, aumentando la tensión en el plató de 'Todo es mentira'.

Una Paula Fraga que ha centrado el problema de Podemos con respecto al 11M en su mandato en "capitalizar un movimiento de impugnación social que solo sirvió como agencia de colocación para irresponsables. Tenéis que hacer muchísima autocrítica, sobre todo porque el abandono de la clase trabajadora ha sido brutal".

Pablo Echenique, por su parte, ha comentado que todos los avances que hubo en la legislatura anterior fueron "porque Podemos apretó": "Todo lo que no se pudo hacer fue porque el PSOE lo bloqueó. Solo faltaría que tuviera la culpa Podemos de lo que no se hizo".

Por último, Leila Jiménez le ha preguntado a Pablo Echenique si cree que el 11M fue una "oportunidad perdida": "Creo que sí... desde este punto de la historia lo parece. Creo que cambió cosas y rompimos con el bipartidismo".