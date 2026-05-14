El contable del bar Frankly declara en la Audiencia Nacional por el caso Koldo y admite haber emitido facturas falsas a nombre de Acciona

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Ha declarado en la Audiencia Nacional Miguel Moreno, el contable del bar Frankly, el local donde presuntamente se habrían falsificado facturas en el marco del llamado ‘caso Koldo’. Moreno ha reconocido ante el juez que entregó a Koldo García una docena de facturas falsas a nombre de Acciona. Según las investigaciones, el exasesor de José Luis Ábalos recuperaba esas cantidades como parte de presuntas comisiones ilegales vinculadas a la adjudicación de obra pública.

‘Todo es mentira’ ha podido hablar con Miguel Moreno, quien ha explicado cómo fue su comparecencia judicial: “Ayer estaba temblando. Me sentí perfectamente atendido por el magistrado Ismael Moreno, que me parece un diez, pero estaba muy nervioso. Sé que hice mal por un amigo al que apreciaba bastante. A Ábalos no lo conocía, pero Koldo me caía bien”.

Miguel Moreno: "Cometí una ilegalidad, estuve mal y me arrepiento"

Moreno ha reconocido que realizó este favor sin hacer preguntas por tratarse de una relación de confianza: “Me pidió un favor y se lo hice. Es ilegal, lo reconozco, cometí una ilegalidad, estuve mal y me arrepiento. Prometo que no hubo ninguna contraprestación, ni un céntimo. Lo hice porque era una persona que había trabajado duro en una época difícil y le tenía mucho respeto”.

Además, el contable ha compartido su visión personal sobre Koldo García: “Era una persona bastante decente, pero es verdad que el poder corrompe. Era un buen tipo. Cuando llegó al poder, dejó de tener contacto conmigo y no volvió a hablarme hasta que nos encontramos por casualidad durante la pandemia. Fue mi mujer quien le recriminó que ya no saludara”.

Por último, Moreno ha explicado en qué consistió exactamente el favor: “Hice seis facturas por un importe total que no superaba los 8.000 euros. Ya se sabe lo que pasa en los restaurantes, que muchos tickets no se recogen... pero estuve muy mal, cometí un delito. Koldo me dijo que tenía una necesidad y no le pregunté cómo hacía para que Acciona pagara esas facturas”.