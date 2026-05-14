José Antonio López, virólogo, aclara la diferencia entre positivo débil y no concluyente: "Es lo mismo"

José Antonio López explica que las diferencias entre las versiones de Clavijo y Mónica García

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Mientras toda la atención se centra en la evolución de los pasajeros evacuados, las autoridades siguen enfrascados en disputas por los detalles de la crisis del hantavirus. Aún sigue generando polémica la gestión del crucero MV Hondius.

Fernando Clavijo hizo referencia a que en el barco todavía había un positivo débil, mientras que Mónica García explicó que el resultado de la prueba PCR fue un positivo no concluyente.

'Todo es mentira' habló en directo con el virólogo José Antonio López para que aclarara la diferencia entre ambas terminologías utilizadas por Clavijo y Mónica García: “Primero hay que comentar que una PCR es una prueba muy fiable, pero cuando se quieren detectar cantidades muy pequeñas del genoma del virus, sobre todo en personas asintomáticas, que en principio no son transmisoras, hay que forzar mucho la prueba. Si se usan muchos ciclos de PCR, al final puede haber ruido que haga que los resultados sean muy débiles”.

José Antonio López: "En esos casos, hay que repetir la prueba"

José Antonio López explica que ambos términos, en realidad, significan lo mismo: “Es lo mismo un positivo no concluyente que un positivo débil. Aparece una señal del virus muy tenue porque, quizá, hemos forzado mucho la PCR y surgen artefactos, es decir, bandas que no son concluyentes. En esos casos, hay que repetir la prueba”.

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Además, comenta que los asintomáticos no transmiten el virus: “Los hantavirus tardan mucho en replicarse en las células, se necesita tiempo para que aparezcan cantidades detectables. Si los síntomas están causados por el virus, no hace falta forzar tanto la PCR para obtener una señal clara. Los asintomáticos no pueden transmitir el virus”.