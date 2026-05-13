Isaac Blasco ha publicado unos mensajes en los que Susana Díaz intentó captar a Ábalos: el motivo lo explica en su entrevista

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En 'Todo es mentira' reciben a Isaac Blasco, subdirector de 'Vozpópuli' y autor de la noticia que recopila unos mensajes entre Susana Díaz y José Luis Ábalos a través de los cuales hemos conocido el intento de la senadora socialista de incorporar al exministro a su plan para controlar al PSOE. Todo sucedía mientras ambos colaboraban en el programa de Risto Mejide en junio de 2023, algo que se puede ver claramente en su conversación mostrada en el video, pero, ¿llegaron a concretar un día para quedar y hablar sobre el tema?

Es una pregunta que el periodista responde en el programa. Sin embargo, Isaac Blasco tiene "constancia de que Susana Díaz tenía especial interés en no dejar demasiado rastro telefónico, por eso los mensajes son bastante breves". Y es que, según explica el mismo, "la tesis que manejaba Susana Díaz, al margen de pretender que Pedro Sánchez iba a volver a darse un batacazo electoral el 23 de julio cosa que, como todos sabemos, no ocurrió, era de algún modo convencer a José Luis Ábalos de que estaba en el lado equivocado" dado que "era alguien canónico desde el punto de vista orgánico de la ortodoxia del PSOE y que no pintaba nada de acuerdo con este sector junto a Pedro Sánchez".

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La opinión de Isaac Blasco sobre el motivo que llevó a Susana Díaz

Risto Mejide le pregunta si la intención de Susana Díaz era postularse una vez Pedro Sánchez fracasase presuntamente en esas elecciones. "Yo tengo el convencimiento de que respira por la herida por dos razones fundamentales: una, porque ella se sienta responsable, porque así lo es, de haber creado el monstruo, si se me permite la expresión". Y es que el periodista recuerda que en 2014 declina enfrentarse a Eduardo Madina y "lanzan a Pedro Sánchez con aquella famosa frase de 'No sirve, pero nos sirve' o 'No vale, pero nos vale' o algo así".

Por otra parte está el capítulo de 2017, "donde es verdad que las quejas que se han manifestado por parte del sector susanista, tanto en las primarias andaluzas anteriores como las propias primarias generales de del PSOE, la sombra del pucherazo está bastante sobre el ambiente": "En ese sentido, Susana Díaz sí tiene razones para seguir albergando por lo menos la ambición sana, yo creo, y legítima de volver a poder optar a liderar el partido algún día".

No obstante, al programa les sorprende que mientras estaba tratando de convencerle, Susana Díaz se pronunciaba sobre el mismo en 'Todo es mentira'. Una ristra de declaraciones que puedes venir dándole play al video. "Está tan cabreada que le iba enviando mensajes diciendo 'No hacemos mal equipo'", señala Risto Mejide.

Risto Mejide hace una puntualización sobre Susana Díaz: "Que conste"

Antes de concluir la entrevista, Risto Mejide hace una puntualización para que "la gente sepa": "Hemos invitado a participar a Susana Díaz en este programa, como siempre hacemos cuando se habla de alguien, y ha declinado la invitación. Que conste".