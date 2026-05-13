Un exfutbolista del Barça envía un mensaje a Risto Mejide con un 'zasca' para Florentino Pérez

Mientras comentan la polémica rueda de prensa de Florentino Pérez, un mensaje de un exfutbolista del Barça llega a Risto Mejide: Este es su contenido

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Mientras en 'Todo es mentira' comentan la polémica rueda de prensa de Florentino Pérez y exponen a la audiencia la identidad del joven con acento mexicano al que se refería el presidente del Real Madrid, Risto Mejide informa a sus colaboradores: "Oye, me acaba de escribir un exjugador del Fútbol Club Barcelona". Y, aunque no le ha autorizado para desvelar su identidad, el presentador lee textualmente el contenido del mismo que incluye un zasca para Florentino Pérez.

El contenido del mensaje del exjugador del Barça

En voz alta, Risto Mejide lee textualmente el mensaje que le ha enviado este exjugador anónimo: "No se puede ganar en los despachos lo que no se pudo ganar en el césped". Algo que para Chicote "es obvio": "No ha habido ningún escándalos arbitral en las últimas ligas". Tras esto, el presentador concluye el tema y pasa a analizas otros de la actualidad nacional.