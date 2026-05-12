Lara Guerra 12 MAY 2026 - 20:02h.

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Oriol Mitjá, médico investigador especializado en control de infecciones, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para detallar todo el operativo realizado con el barco MV Hondius.

En primer lugar, el médico investigador detalla la situación: "Estoy agotado, he pasado toda el fin de semana en Canarias y bueno la primera noche prácticamente no dormimos. Y además tienes una misión imposible hoy porque de todo lo que se intente disternir...no vas a poder entender que es lo que se está haciendo detrás, porque había rabietas, ridiculizaciones. No me atrevo ya, todo se ha convertido en una discusión donde importa el desprestigio, las campañas emocionales...me está recordando al COVID y yo me estoy retirando ya, no quiero participar en esto".

Además, el entrevistado se muestra con un gran miedo a hablar por las posibles críticas: "Yo intento contar, pero los políticos son muy hábiles. Está todo bien, pero la gestión de esta crisis...no me atrevo ni a decirlo porque voy a recibir críticas. Yo estuve acompañando a las autoridades hasta el momento de la rueda de prensa con los ministros, el presidente de Canarias y vi como era todo en bucle autodestructivo donde predominaban emociones personales".

Oriol Mitjá: "No puedo decir si hay mala fe o no, pero puedo decir que ha habido discrepancias"

Asimismo, Mitjá confiesa que "uno sentía deslealtad, eran reuniones orales sin concretar cosas por escrito y la gestión de la incertidumbre, quien intente decir que lo haría mejor es falso, y quien diga que los errores tiene una justificación es la gran mentira. Los errores se deben reconocer".

Asegura también que "las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero tomaste una decisión en base al conocimiento de ese momento. Todo es la falta de transparencia. Es una situación nueva y no sabemos cual es la fuente de contagio original pero en ningún momento se pueden descartar las hipótesis. No puedo decir si hay mala fe o no, pero puedo decir que ha habido discrepancias y temas más relacionados con la gestión emocional que de la epidemia"

Por último, Oriol asegura que "había requerimientos sobre PCR en Cabo Verde y sí se podían haber hecho. Una de esas salió positivo débil y se informó a las autoridades, pero no nos enteramos hasta el desembarco de que todas las autoridades eran conocedoras de ello, y las españolas consideraron que el positivo débil se trataría como un negativo para evacuarlo"