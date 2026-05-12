Lara Guerra 12 MAY 2026 - 17:25h.

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En el pasado programa de 'Todo es mentira', Risto Mejide entrevistaba al director de Salud Pública, Pedro Gullón; sin embargo, tras la ausencia de respuestas, el presentador ponía fin a la llamada. Después de esto, la personalidad pública reaccionaba abruptamente, una reacción que molestó encarecidamente al presentador.

Durante la nueva emisión del programa, esto ha sido debate sobre la mesa dónde tanto Antonio Naranjo como Pilar Rahola no han dudado en expresar su opinión. En primer lugar, Naranjo comenta: "Me llama la atención como se indigna el pavo este cuando tú mismo eres el corresponsable de que la gente esté pensando en su casa que cualquier mínimo detalle puede acabar decantando la balanza a favor de la supervivencia de la humanidad o de su extinción"

Además, el periodista asegura que el gran alarmismo que se ha generado es un motivo para dar explicaciones: "Y si compramos el relato de que todo es importante y de que tenemos que hacer todo con precisión y de repente vemos a un tío que se baja sin la EPI, otro sin mascarilla y se le pregunta por ello, y responde que no le pregunte por ello...Lo normal es mandarle donde le mandaste. La culpa es de ellos, no puedes generar un relato melodramático de esa dimensión y luego no pedir que los medios den una explicación".

Pilar Rahola: "Un cargo público no es un derecho, es un lujo"

Por otra parte, Rahola asegura que el director lo tenía muy "fácil": "Cuando tú le planteas esto dices, pues lo investigo. En lugar de hacerlo se indigna, se le sube el cargo, y entonces acaba como acaba la cosa. Todo esto tiene que ver con esa soberbia que tiene la gente cuando llega al cargo público. No es un derecho, es un lujo. Como le pagamos un sueldo y tiene el honor de representar a la salud pública pues tiene que dar todas las explicaciones, las que le gustan y las que no".