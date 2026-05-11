Lara Guerra 11 MAY 2026 - 17:55h.

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Fernando Clavijo, presidente de Canarias, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después del procedimiento del desembarco de los pasajeros del barco MV Hondius. Ahora, el gobierno se encuentra pendiente de los 22 pasajeros que permanecen en el crucero, y que saldrán esta tarde hacia Países Bajos.

En primer lugar, el presidente de Canarias explica que "nosotros lo que le pedíamos al Gobierno de España es que, una vez que se tomó la decisión de traer el crucero a las costas canarias pedíamos tres cosas. La primera que se hiciera test PCR, porque ahí sabíamos si iba a haber contagiados o no; ahora nos hemos enterado de que hay 3 y que bajaron a las islas en estado de contagio. Se han determinado gracias a los test.

La segunda cuestión era que el barco estuviera el menor tiempo posible, cuanto más tiempo dentro más posibilidades de contagio. Había múltiples de factores que avalaban que el barco estuviera el menor tiempo posible. Otra cosa que pedíamos al Gobierno de España es que si había aviones que no llegaban a tiempo pues que otros países pusieran esos aviones .

La primera se ha evidenciado que si se hubiese hecho, se habría detectado en el buque. La segunda, que era estar el menor tiempo posible y en tercer lugar, el avión que tenía que venir de Australia al final no ha llegado y han tenido que venir de Países Bajos. Nosotros actuábamos para tener la garantía de proteger a las personas de Canarias. Se podía haber hecho en Cabo Verde. El Instituto de Enfermedades Tropicales tiene su sede en Tenerife y un convenio de colaboración con Cabo Verde. Nosotros llevamos hablando con el gobierno de España desde el lunes por la noche y nosotros no tenemos el documento en el que la OMS se dirige a Cabo Verde para poder realizar allí las operaciones.

Fernando Clavijo, presidente de Canarias: "El Gobierno de España no ha sido lo suficientemente leal con el Gobierno de Canarias"

De la reunión que tenemos el martes al mediodía al martes por la noche, es ahí cuando se decide que el buque vaya a Canarias. Más allá de que hemos estado en contra de ello, nosotros pedíamos esas tres medidas de prevención que el Gobierno de España ha decidido que no se hacía. Nosotros nunca aceptamos la llegada del buque a Canarias, ha sido una imposición del Gobierno.

Creo que el Gobierno de España no ha sido lo suficientemente leal con el Gobierno de Canarias como sí lo ha sido el nuestro con el de España. Creo que se ha prolongado demasiado el operativo en el puerto y nosotros no nos opusimos al fondeo del barco y creímos que, como no se respetaban las medidas que nosotros solicitábamos, dimos un paso atrás.

Cuando acabe el operativo nosotros analizaremos los protocolos y veremos la resoluciones del Gobierno de España en Canarias porque nos ha desplazado. Lo que no se puede es mandar un buque que nadie quiere de la forma que ellos quieren y además, que lo autoricemos nosotros. Si el Gobierno de España decide tomar el control nosotros trabajaremos bajo lealtad, pero lo que no puede pedir es que si estemos de acuerdo en que nos traiga un buque con unas condiciones y un historial que nadie quiere, y que no nos digan que no pidamos lo que consideramos que es necesario.