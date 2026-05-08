Lara Guerra 08 MAY 2026 - 19:00h.

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Tesh Sidi, diputada de Más Madrid, reacciona a la vuelta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso a España tras suspender la parte final de su viaje a México. El origen está en la amenaza de la mandataria Claudia Sheinbaum de boicotear la gala de los Premios Platino si decidía acudir.

Sobre esto, la política comenta lo sucedido: "Hombre que la presidenta de la Comunidad de Madrid vaya como si fuera presidenta de España a insultar a los mexicanos y reclamar un legado de exterminación de un pueblo. No se ha ido a ningún referente sino que se ha ido precisamente al asesinato y desaparición del 90% de los indígenas mexicanos pues como mínimo se tendría que preguntar por que ha ido a reclamarlo sino fuera más que a provocar y sobre todo en representación de los españoles y madrileños".

Tesh Sidi: "Pone zancadillas constantemente a todo el mundo"

Asimismo, la diputada detalla que "creo que su provocación ya estamos aquí acostumbrados a tenerlo pero allí lo ha criticado y con razón. Estás insultando a la historia, difamando y legitimando la invasión y el asesinato de población indígena ¿Qué necesidad de ir a provocar y mencionar a ese legado del que hay que reconocer la responsabilidad? Pone zancadillas constantemente a todo el mundo, hasta a su propio partido.

Por último, Sidi recuerda la situación sanitaria. "Debería pedir perdón a los mexicanos y que vuelva ya por favor que tenemos una crisis sanitaria donde vamos a acoger aquí y no estaría mal contar con su colaboración. Esto no es un boicot, es ¿Qué hace Díaz Ayuso gastando dinero público en visitar una agenda no oficial?"