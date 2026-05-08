Lara Guerra 08 MAY 2026 - 17:57h.

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Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que los trabajadores portuarios de Canarias amenacen con bloquear el puerto de Granadilla ante la llegada del crucero MV Hondius.

En primer lugar, Barcones explica que "estoy segura de que la autoridad portuaria sabrá explicarles cuál es la situación y cuáles son todas las medidas o protocolos que a lo largo de estos días se han trabajado a nivel internacional, la OMS, el Gobierno de España y transmitirles la tranquilidad porque se van llevar los más altos estándares de protección para las personas que estén habilitadas a participar en el operativo".

Además, no duda en transmitir tranquilidad a todos los ciudadanos al tener todo preparado para recibir a los pasajeros: "Tenemos que transmitir a la ciudadanía de Canarias de que no va a haber ningún tipo de contacto con ellos porque va a ser todo realizado en zonas restringidas y custodiadas. Cuando salgan del barco se les llevara en autobuses que les acercará a pie de pista en aviones a su país de destino".

Sobre los trabajadores, Virginia explica que "la respuesta la vamos a poder dar en las próximas horas, especialmente cuando el operativo y el conjunto de la operación determine como se va a realizar. Como le digo, se está ultimando en las múltiples reuniones. Desde el miércoles tenemos dos reuniones de alto nivel donde se comparte toda la información y posteriormente reuniones técnicas donde se acaban de determinar las medidas para el operativo"

Virginia Barcones: "Estamos preparando el dispositivo por si alguien necesitara de aviones medicalizados"

Del mismo modo, la secretaria comenta que "llevamos muchos días de negociaciones donde el Gobierno de España ha mantenido la posición de que una vez se evacuara a todas las personas y tripulación debía de seguir su marcha. Son 61 personas y el mínimo establecido del programa es de 30 personas y después de muchas horas a lo largo de la tarde de hoy esperamos la confirmación oficial. Y es que de esa tripulación continuarán 30 y se está organizando el dispositivo para que pueda repostar, y yo creo que las próximas horas tendremos la confirmación de todas las negociaciones".

Por último plantea lo que puede suceder en el desembarco: "El escenario más lógico en estos momentos es que está preparado para que todos vayan en aviones, pero estamos preparando el dispositivo por si alguien necesitara de aviones medicalizados. Solo en el caso de que estuviera con gravedad está preparado en Tenerife y en otros puntos del país las instalaciones sanitarias que pueden hacer estas garantías"