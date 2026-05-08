Dos guardias civiles han fallecido en la persecución a una narcolancha en Huelva

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En 'Todo es mentira' reciben a José Álvaro Nieto, portavoz y coordinador fiscal y de fronteras de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, para hablar sobre el protocolo que se va a llevar a cabo en Canarias para recibir al crucero.

Es en el momento en el que Laila Jiménez pronuncia su cargo cuando bromea por la longitud del mismo y puntualiza: "José, hay que permitirse a veces un poquito de risa y un poquito de parón para ir avanzando con el viernes". Momento en el que aprovecha para dar un pésame público por sus compañeros fallecidos y lanza un mensaje a los políticos.

El mensaje a los políticos

"Hoy es un mal día. Si me permitís dar el pésame a las familias... Todo nuestro apoyo a las familias de los compañeros que han fallecido hoy persiguiendo una narcolancha", señala en el programa.

Además, en este día "complicado", lanza un mensaje a los políticos: "Si esto no es una profesión de riesgo, ¿qué es lo que sí lo es?".

"Totalmente de acuerdo con ustedes. De aquí también le enviamos el pésame, por un lado, a las familias y también a todo el cuerpo de la Guardia Civil que desde luego realiza una labor importantísima en esta zona y hay que decir que bastante poco equipados para las situaciones a las que se tienen que enfrentar. Esperemos que esto se solucione lo antes posible", añade Laila Jiménez.