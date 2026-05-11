Lo unico que hay que cuidar es su salud mental, no en vano, se enfrentan a 42 días de aislamiento.

Pasarán este confinamiento aislados en habitaciones individuales y no podrán recibir visitas.

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Ahora toda España está pendientes de los resultados de las pruebas de los 14 españoles confinados en el hospital Goméz Ulla de Madrid. Ya han pasado su primera noche en el hospital militar donde tendrán que guardar una larga cuarentena que empieza a contar desde el 6 de mayo por lo que podría va a durar en principio hasta el 17 de junio.

Durante todo ese tiempo van a estar asistidos por personal especializado y se les tomará la temperatura dos veces al día. Pasarán este confinamiento aislados en habitaciones individuales y no podrán recibir visitas.

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Sí pueden comunicarse con sus familiares a través de sus móviles y la planta permanece cerrada a cualquier persona no autorizada. "Riesgo cero de contacto con nadie" ha señalado a las puertas del hospital el delegado del sindicato CSIF del Hospital Gómez Ulla José García, que ha recordado que los ingresados permanecen con las habitaciones cerradas y a su llegada el dispositivo de seguridad fue "máximo", tanto con seguridad privada como militar, ha añadido.

Tras remitirse a lo que señalen las autoridades sanitarias y los técnicos en cuanto al protocolo de aislamiento que deben cumplir, García ha señalado que pueden estar en contacto con sus familiares o amigos porque no se les ha intervenido el teléfono. Por otra parte, CSIF ha señalado que "a fecha de hoy" no han llegado los trabajadores de refuerzo prometidos: "nos dijeron que iban a ser entre 60 y 90 y no ha llegado ninguno". "Hay un gran malestar, no solo por la preocupación tener que enfrentarse a un posible virus nuevo, sino porque no ha llegado el personal de refuerzo prometido", ha recordar que los contratos de otros 200 trabajadores no se renovarán en los próximos días.

La despedida del crucero grabada con móviles

Adios Hondius, buenas noches Madrid. En dos imagenes, Aitana Forcen, una de los 14 españoles evacuados, resumía su periplo de las ultimas horas. Un traslado que los propios pasajeros grababan con sus moviles rodeados de medidas exhaustivas hasta llegar al Gómez Ulla.

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Y ahora qué

Subieron en un ascensor directo que les llevó a la planta de aislamiento, un circuito cerrado que ya ha sido desinfectado.

Lo primero que se les hizo una pcr, se les hará otra dentro de 7 días y se enfrentan a 42 días de aislamiento

Cada día se les toma las temperatura dos veces y están en habitaciones individuales, tampoco pueden recibir visitas.

Si alguno desarrollara síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa positivo son las ue estan en la planta 22. Es la unidad de aislamiento de alto nivel. Hay 8 habitaciones prácticamente blindadas de las que ningún patógeno puede escapar y solo se puede acceder con equipos de protección especiales.

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A partir de ahi se realizara una pcr cada 24h y se monitorizará la evolución del paciente.

Todos son asintomáticos. Por eso, por el momento, lo unico que hay que cuidar es su salud mental. El ministerio ha creado un servicio de atención telefónica 24 horas para que porfesionales les ayuden a sobrellevar el aislamiento.