El capitán quiso agradecer expresamente el comportamiento de todos los ocupantes del barco, destacando especialmente "la paciencia, la disciplina y la amabilidad"

El capitán del crucero MV Hondius, Yand Bowski, ha emitido un mensaje público dirigido a los pasajeros, la tripulación y los familiares.

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El capitán del crucero MV Hondius, Yand Bowski, ha emitido un mensaje público dirigido a los pasajeros, la tripulación, los familiares y todas las personas que siguen la situación vivida a bordo durante las últimas semanas, calificadas por él mismo como "extremadamente difíciles" por culpa del brote de hantavirus surgido en el.

En su declaración, el capitán quiso agradecer expresamente el comportamiento de todos los ocupantes del barco, destacando especialmente "la paciencia, la disciplina y la amabilidad" mostradas durante la travesía. Según explicó, lo que más le conmovió fue la forma en la que pasajeros y tripulación se apoyaron mutuamente en un contexto especialmente complicado.

Bowski recordó que en el mar las personas dependen unas de otras y que no existen servicios de rescate inmediatos capaces de intervenir rápidamente en caso de emergencia. Por ello, aseguró que la perseverancia suele ser una cualidad necesaria en este tipo de expediciones, aunque subrayó que en esta ocasión presenció "mucho más" que eso.

El capitán afirmó haber sido testigo de una "unidad, fortaleza silenciosa y cuidado mutuo" entre todos los presentes a bordo, y elogió de forma especial a su tripulación por "el coraje y la determinación desinteresada" demostrados repetidamente durante los momentos más difíciles. También aseguró que no podría imaginar haber afrontado esas circunstancias "con un mejor grupo de personas".

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Durante el mensaje, Bowski dedicó unas palabras especialmente emotivas a las personas fallecidas durante el viaje. "Nuestros pensamientos están con quienes ya no están con nosotros", señaló, reconociendo que ninguna declaración puede aliviar la pérdida sufrida por sus familiares y allegados. Aun así, quiso transmitir que esas personas permanecen presentes "cada día en nuestros corazones y pensamientos".

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El capitán advirtió además de que, en situaciones de alta tensión como la vivida a bordo, "cada imagen y cada palabra pueden sacarse de contexto", algo que, según dijo, puede resultar especialmente doloroso para quienes ya afrontan el duelo, la preocupación y la incertidumbre.

Bowski recordó también cuál ha sido su responsabilidad durante toda la travesía: liderar a la tripulación, cuidar de los pasajeros y llevar el barco a puerto de forma segura. No obstante, insistió en que esa responsabilidad "no termina con la llegada a Canarias".

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Finalmente, en nombre de la compañía Oceanwide Expeditions, de la tripulación y de sí mismo, pidió "privacidad y respeto" para los pasajeros, sus familias y todos los miembros de la expedición en este "difícil momento". "Hemos atravesado esto juntos en el mar. Ahora esperamos ver a todos de regreso en casa, sanos y salvos", concluyó el capitán.

Declaración íntegra del capitán del Hondius

"Mi nombre es Yand Bowski y soy el capitán del buque de expedición polar Hondius.

He querido tomarme este momento para agradecer a cada uno de los pasajeros y miembros de la tripulación a bordo, así como a nuestros compañeros en tierra. Las últimas semanas han sido extremadamente difíciles para todos nosotros, como seguramente ya saben.

Lo que más me ha conmovido, lo que más me ha impresionado, ha sido vuestra paciencia, vuestra disciplina y también vuestra amabilidad. La amabilidad que habéis demostrado unos hacia otros durante todo este tiempo.

En el mar, las personas dependen unas de otras. No existen servicios de rescate disponibles de inmediato para acudir en ayuda en una emergencia. Por eso, la perseverancia es quizá una cualidad esperada. Pero esta vez he visto mucho más que eso. He sido testigo de vuestro cuidado mutuo, vuestra unión y vuestra fortaleza silenciosa entre todos los que estaban a bordo, tanto pasajeros como tripulación.

Y debo reconocer especialmente a mi tripulación por el coraje y la determinación desinteresada que demostraron una y otra vez en los momentos más difíciles. No podría imaginar atravesar estas circunstancias con un mejor grupo de personas, tanto pasajeros como tripulación.

Lo más importante es que nuestros pensamientos están con quienes ya no están con nosotros. Y aunque ninguna palabra aliviará esta pérdida, quiero que sepan que están con nosotros cada día, en nuestros corazones y pensamientos.

En una situación como esta, cada imagen y cada palabra pueden sacarse de contexto. Eso puede ser muy doloroso para las personas a bordo, especialmente cuando ya están lidiando con el dolor, la preocupación y quizá la incertidumbre.

Como capitán del Hondius, mi trabajo es liderar a mi tripulación, cuidar de nuestros pasajeros y llevar el barco a puerto de forma segura. Y nuestra responsabilidad no termina ahí; no termina con nuestra llegada a Canarias.

Todos hemos formado parte de este viaje y no deseo otra cosa que todos —pasajeros y tripulación— puedan regresar a casa sanos y salvos y con buena salud.

En nombre de Ocean Expeditions, de mi tripulación y de mí mismo, pedimos privacidad y respeto para nuestros pasajeros, sus familias y nuestros tripulantes en este difícil momento.

Hemos atravesado esto juntos en el mar. Ahora esperamos ver a todos de regreso en casa, sanos y salvos.

Muchas gracias".