Los pasajeros han sido trasladados a una planta que ha sido reservada y cerrada para ellos con controles de acceso

Detalles del operativo que se desarrollará para el desembarco del MV Hondius: así será el traslado de los pasajeros

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Los 14 pasajeros españoles ya están en el Hospital Gómez Ulla de Madrid para cumplir la cuarentena. Antes de las 16:30 horas, han entrado por la puerta principal del centro hospitalario entre aplausos de ciudadanos que estaban en los alrededores. Todos están sanos y asintomáticos en principio, pero han subido por un acceso aislado para ellos y así evitar el contacto con otros pacientes.

Los pasajeros han sido trasladados a una planta que ha sido reservada y cerrada para ellos con controles de acceso. Lo primero que ha hecho el servicio sanitario ha sido tomarte la temperatura y cogerles muestras de sangre para hacerles una PCR en caso de que hubiese contagio o que se detectase.

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Todavía se desconoce cuánto tiempo tendrán que estar en cuarentena

Si algunos de los pasajeros da positivo o presenta síntomas se le trasladaría a la planta 22, a la unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel. Todavía se desconoce cuánto tiempo tendrán que estar en cuarentena pero en principio son 42 días. Aún así, serán los expertos de sanidad los que irán decidiendo y evaluando según las evidencias que se vayan recabando, por ejemplo si hay algún contagio, pero en principio va a ser mínimo siete días.

Poco después de las 15:00 horas de la tarde, el avión militar ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz. A bordo iban 13 pasajeros y un miembro de la tripulación. Entre ellos están la oceanógrafa valenciana Aitana Forcén; el ornitólogo gallego Ricardo Hevia; tres asturianos, uno de ellos el fotógrafo y ornitólogo Daniel López Velasco; además de cinco catalanes y tres madrileños.

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Si presentan síntomas o dan positivo serán trasladados a la planta 22

Más tarde, dos autobuses blancos del Ejército del Aire han cruzado la entrada principal del hospital, escoltados por vehículos policiales. Dentro del recinto, han seguido un circuito cerrado y aislado del resto de pacientes, con un ascensor reservado exclusivamente para ellos y un acceso directo hasta una planta genérica del hospital.

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Cada uno ocupará una habitación individual y contará con un seguimiento específico para detectar cualquier síntoma compatible con hantavirus. Si dan positivo o presentan síntomas serán trasladados a la planta 22, la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel que cuenta con ocho habitaciones blindadas con sistemas de ventilación que impiden que cualquier patógeno escape al exterior.

El protocolo que seguirán los sanitarios

Solo se puede acceder a la planta con equipos de protección especiales. Los trajes blancos son para los llamados observadores y los amarillos para los que atienden directamente a los pacientes. El personal sanitario deberá cambiarse en unas salas intermedias y se tarda 15 minutos en colocarse correctamente el equipo de protección.

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Desde la sala central, hay cámaras de alta resolución permite monitorizar los capaces de observar detalles minuciosos como el iris del ojo del paciente. Los sanitarios harán turnos de 12 horas para evitar errores y reducir riesgos. Por el momento, ninguno de los españoles presenta síntomas.