Cristina Montalvo 11 MAY 2026 - 17:17h.

Las aerolíneas están rebajando los precios de algunos billetes destino Mediterráneo para tratar de reactivar las reservas de cara al verano

Las compañías aereas europeas han encarecido notablemente los vuelos a Asía y también a Estados Unidos.

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Las aerolíneas están rebajando los precios de algunos billetes para tratar de reactivar las reservas de cara al verano. La preocupación por el queroseno, por la situación geopolítica y por la subida de los precios está condicionando las decisiones de viajes de los consumidores para los próximos meses. Parece que no sirvieron las recomendaciones de las líneas aéreas de que se reservara lo antes posible para esquivar las subidas y ante esta situación se está empezando a ver bajadas de precios en las rutas europeas hacia los países mediterráneos.

En el último mes, más de la mitad han rebajado las tarifas. Un seguimiento que ha hecho el díario Financial Times encuentra descensos de precios del entorno del 15%, pero llega a más del 40% en la ruta que une Milán y Madrid. Esto en rutas europeas a destinos del Mediterráneo. En el resto la situación es bastante heterogénea.

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Las compañías aereas europeas han encarecido notablemente los vuelos a Asía y también a Estados Unidos, porque es allí hacia donde se está desplzando la demanda de destinos de largo radio. En cambio, las arolíneas del Golfo están ofreciendo tarifas muy muy competitivas para trata de acelerar la venta de plazas.

No se pueden cobrar recargos a los billetes ya comprados de cara al verano

Como señala Destinia a Noticias Cuatro, el ritmo de reservas está por debajo del que había antes de la guerra, pero está en proceso de recuperación. Y que todo el operativo ahora está muy condicionado por el precio del queroseno. Un precio que no puede afectar a los billetes que ya estén comprados

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De hecho, ha habido polémica con este asunto porque alguna aerólinea, la low cost Volotea, ha estado aplicando un recargo de 14 euros a vuelos ya comprados por la subida del combustible. Bien, pues Bruselas ha dejado claro que estos cargos adicionales están prohibidos y que gestionar los precios del queroseno es parte habitual del negocio aéreo.