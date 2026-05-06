Cristina Montalvo 06 MAY 2026 - 17:24h.

Muchos organismos advierten ya de que estamos ante la peor crisis energética de la historia

Por primera vez en dos años y medio un índice que mide la actividad del sector privado en España se ha contraído en abril.

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Las informaciones sobre un acercamiento entre Estados Unidos e Irán están ahora mismo haciendo caer con fuerza el precio del petróleo. Ha llegado a situarse por debajo del nivel de los 100 dólares por barril, algo que no sucedía desde hace quince días.

La posibiilidad de restablecer el paso de crudo por Ormuz está anumando también las bolsas, aunque lo cierto es que estas han seguido en máximos a pesar de la guerra. En parte porque hay otros vectores tirando de ellas, sobre todo las inversiones de la Inteligencia Artificial, y en parte también porque los mercados siguen apostando porque el impacto del conflicto es transitorio.

Pero muchos organismos advierten de que estamos ante la peor crisis energética de la historia. Ayer lo decía la Unión Europea, que hablaba de las dificultades de los mercados energéticos y reconocía ya una preocupación real por la falta de queroseno. La clave es el tiempo. ¿Cuanto pueden cubrir las reservas mundiales de petróleo? Goldman Sach asegura que están en los niveles más bajos desde 2018, pero no en situación crítica, que cubrírían hasta casi 100 días de demanda aunque otros pronósticos son más negativos y creen que darían para unos 50..

Por primera vez en dos años y medio un índice que mide la actividad del sector privado en España se ha contraído en abril. Funcas acaba de rebajar las previsiones de crecimiento. Solo dos décimas, hasta el 2,2% este año, pero solo si el conflicto se reconduce y Ormuz se abre progresivamente a partir de junio. De nuevo, la clave el tiempo, pero incluso si eso sucede, el impacto negativo en la inflación y en los tipos de interés va a ser inevitable.