Cristina Montalvo 05 MAY 2026 - 15:36h.

El paro juvenil baja a su mínimo histórico, con 169.693 menores de 25 años desempleados y en busca de empleo

La afiliación a la Seguridad Social aumentó en 223.000 personas y el paro de abril baja de los 2,4 millones

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La Semana Santa ha dado un nuevo impulso al empleo. España se han superado por primera vez la barrera de los 22 millones de empleos. De los 223.000 puertos de trabajo creados, más de la mitad se han ocupado en la hostelería.

Todo ellos pendientes de ver si el mercado de trabajo sufre ya por los efectos de la guerra, porque la EPA del primer trimestre había dado señales de desaceleración, pero lo que vemos es que, si bien este abril ha sido algo más flojo que el del año pasado, sigue estando entre los tres mejores de la serie y si lo miramos conjuntamente con marzo, porque la Semana Santa cayó entre ambos meses, las cifras de empleo siguen siendo muy positivas..

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En todos los sectores, tanto que hay varios indicadores que también marcan récord. El del empleo femenino, ya roza los 10 millones y medio y se reduce la brecha laboral de género. Ellas representan el 47,5% del total, el empleo de extranjeros, en máximos, cerca de los 3.250.trabajadores y los autónomos en abril han aumentado hasta alcanzar los 3.440.000.

El paro ha caído en todos los sectores y en todas las regiones. En total, algo más de 62.000 personas, de nuevo es un poco menos que el año pasado, pero gracias a este descenso el número de desempleados inscritos en los servicios públicos de empleo baja de los 2,4 millones por primera vez desde el verano del año 2008 con una fuerte caída del paro juvenil.

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Los secretarios de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, han celebrado los datos de empleo del mes de abril, que mejoran "mes a mes", y ha negado que existan signos de desaceleración pese a la incertidumbre internacional por el clima bélico impuesto por Estados Unidos

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Funcas destaca el buen tono del empleo

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha valorado el mantenimiento en abril del "buen tono" en el crecimiento del empleo pese al contexto de guerra, destacando el empuje en el sector de la construcción.

A partir de los datos de paro y afiliación publicados esta mañana por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los que se registra que la afiliación a la Seguridad Social aumentó en 223.000 personas, Funcas ha extraído lo que en términos desestacionalizados supone un incremento mensual de 48.000, uno de los más elevados de los últimos años. Funcas subraya que la construcción ha sido el sector con mayor ritmo de creación de empleo en términos porcentuales, con un avance interanual del 4,7%, frente al 2,5% en servicios y el 1,9% en industria.

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En abril, alrededor de dos tercios del empleo creado en términos desestacionalizados fue ocupado por trabajadores extranjeros, que han representado de media el 56% de los nuevos empleos entre enero y abril.

El paro registrado descendió en 62.668 personas en abril, lo que equivale a unos 12.000 en términos desestacionalizados, en línea con la tendencia de los últimos dos años. Los contratos firmados aumentaron un 10,3% interanual, con un 34% de indefinidos fijos-discontinuos, en línea con abriles anteriores. En cuanto a prestaciones, el número de beneficiarios se situó en marzo en 1,78 millones, lo que significa un 3,4% menos interanual, mientras que la tasa de cobertura alcanzó el 78,77% (79,4% desestacionalizada). El gasto en prestaciones creció un 2,8% en el primer trimestre.

Adecco destaca el cambio estructural del mercado laboral, con más empleo estable y capacidad de absorción

The Adecco Group Institute ha destacado este martes que el mercado laboral español muestra una evolución positiva en abril y ha considerado que los datos de paro y afiliación ponen de manifiesto un "cambio estructural del mercado laboral, con más empleo estable y mayor capacidad de absorción".

"Estos datos confirman un escenario laboral claramente favorable, caracterizado por una reducción intensa y generalizada del desempleo, mínimos históricos en jóvenes y mujeres, y un elevado nivel de protección de las personas en situación de desempleo", ha destacado el director de The Adecco Group Institute, Carlos Arcas.

En un comunicado, The Adecco Group Institute ha señalado la importancia de consolidar esta tendencia mediante políticas que refuercen la estabilidad del empleo, la formación y la recualificación profesional, con especial atención a la mejora de la productividad y a la adaptación del capital humano a los cambios tecnológicos y demográficos.

Desde una perspectiva analítica, ha apuntado que "este comportamiento refleja un mercado de trabajo que mantiene un dinamismo sostenido incluso en un contexto de elevada incertidumbre económica internacional, apoyado en una mayor estabilidad contractual y en una base de empleo cada vez más diversificada". "La evolución de la afiliación confirma que el crecimiento del empleo en España ya no es solo coyuntural, sino que responde a un cambio estructural del mercado laboral, con más empleo estable y una mayor capacidad de absorción de trabajadores", ha explicado Arcas.

Desafíos en calidad y sostenibilidad

A su juicio, uno de los elementos más relevantes del actual ciclo es la mejora en la calidad del empleo, con un peso creciente de la contratación indefinida y una reducción significativa de la temporalidad. Desde 2021, se han creado 4,8 millones de empleos indefinidos, mientras que el empleo temporal se ha reducido en 1,8 millones. La tasa de temporalidad se sitúa en el 11,6%, lejos del 30% registrado antes de la pandemia.

En este contexto, el peso creciente del contrato indefinido, especialmente a jornada completa, es una señal positiva para la productividad, la confianza del consumidor y la cohesión social, ha sostenido.

Por otra parte, ha señalado que el empleo continúa ganando diversidad, con máximos históricos en afiliación femenina y un peso creciente del talento internacional. Abril marca un nuevo máximo en empleo femenino, con 10.489.362 mujeres afiliadas, el 47,5% del total y en el último año se han sumado 250.821 afiliadas y, respecto a 2018, el crecimiento supera el 21%.

Se trata de un dato que "subraya el papel clave del talento internacional para cubrir necesidades del tejido productivo, especialmente en sectores con déficit de mano de obra". The Adecco Group Institute ha sostenido "ambos colectivos se consolidan como pilares fundamentales para sostener el crecimiento del empleo en un contexto de transformación demográfica y escasez de talento".

Por otra parte, la entidad ha destacado que el paro registrado desciende en todos los sectores y comunidades autónomas, lo que "refuerza la lectura positiva del dato". El mayor recorte se produce en Servicios, con 46.156 desempleados menos, un 2,6% menos. También baja en Industria, con 3.680 personas menos; Construcción, con 3.603 menos; Agricultura, con 2.272 menos, y en el colectivo sin empleo anterior, con 6.957 personas menos.

Además, el paro registrado desciende en todas las comunidades autónomas, con los mayores recortes en Andalucía, 22.393 personas menos; Cataluña, 8.949 menos; y la Comunidad de Madrid, 6.249 menos.

Desde el análisis del Institute, "la reducción del paro en todos los sectores evidencia que la mejora del empleo no se limita únicamente a actividades estacionales, sino que se extiende al conjunto del tejido productivo". Asimismo, ha destacado que la caída generalizada del desempleo a nivel territorial apunta a un mayor equilibrio en la recuperación del mercado laboral.

The Adecco Group Institute ha indicado que el mes de abril deja también señales especialmente positivas en colectivos tradicionalmente más vulnerables, como jóvenes y mujeres. El paro femenino baja en 34.146 mujeres, un 2,3% menos, mientras que el paro masculino desciende en 28.522 personas, un 3,0% menos, hasta 932.618 desempleados.

En particular, el fuerte descenso del paro juvenil es, a su juicio, "una señal especialmente positiva, ya que este colectivo suele ser el más sensible a los cambios del ciclo económico". El paro entre menores de 25 años baja en 19.284 personas, un 10,2% menos, y queda por primera vez por debajo del umbral de los 170.000. Por último, ha señalado que "estos avances contribuyen a un mercado laboral más inclusivo, aunque persisten brechas estructurales que requieren atención específica".