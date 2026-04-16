Cristina Montalvo 16 ABR 2026 - 17:34h.

En las generaciones que nacieron entre 1946 y 1975 en torno al 80% de los hogares lograron ser eran dueños de la vivienda a los 39 años

Las diferencias incluso son mayores si miramos una edad, la de los 30 años

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Cada vez son menos hogares los que cuentan con una vivienda en propiedad. Lo constata el Banco de España que señala una evidencia palpable en nuestra realidad: la dificultad para acceder a una vivienda se ceba con los más jóvenes. La brecha generacional en el acceso a la vivienda en España se ha hecho muy muy grande en los últmos años.

Los datos de la Encuesta Financiera de la Familias que ha publicado hoy el Banco de España lo muestra de forma muy clara. Cuanta más edad se tiene más posibilidades hay de ser propietario, pero hay diferencias. En las generaciones que nacieron entre 1946 y 1975 en torno al 80% de los hogares lograron ser eran dueños de la vivienda a los 39 años.

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Eso ya no sucede con la generación X y el cambio de tendencia es enorme con los milenials. Menos de la mitad, el 46% ha podido comprar justo antes de entrar en la década de los 40. A pesar de que su riqueza no es tan diferente, la clave son los precios.

Las diferencias incluso son mayores si miramos una edad, la de los 30 años. Ni una tercera parte de los milenials es propietario cuando en las generaciones anteriores lo eran el 65% de los hogares a esa edad y eso que los datos se centran en los emancipados, no a los que a esa edad siguen en la casa paterna.

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El punto de inflexión se produjo en el 2008

El descenso en la propiedad no es de ahora, lleva años produciéndose. El punto de inflexión se produjo en el año 2008. Desde entonces se ha reducido sin parar. Ese año el 83% eran dueños. En el 2024 solo lo eran el 70%. Pero aquí el grueso de la caída se concentra en las rentas más bajas. La diferencia en este grupo es de casi 25 puntos. Antes de la crisis financiera tres de cada cuatro tenía casa en propiedad y ahora solo la mitad.

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La edad también supone una brecha demoledora. Los mayores de 74 años tienen una tasa de propiedad (83,4%) que supera en más del doble la de los hogares cuyo cabeza de familia es menor de 35 años (36,7%). Aun así, España todavía se encuentra por encima de la media europea en porcentaje de propietarios, aunque no por mucho: según Eurostat ha caído al puesto 13 de los 27 países de la UE.

Y un dato que también llama la atención. En las rentas altas, en cambio la diferencia en estos años ha sido mínima