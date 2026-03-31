La guerra de Irán también sube el precio del vivienda

Cristina Montalvo 31 MAR 2026 - 17:02h.

Los ciudadanos verán aumentado, por primera vez, en dos años de caídas el importe mensual a pagar por el préstamo a su vivienda

Radiogradía de la vivienda: La España vaciada vive en la España hacinada

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La vivienda se ha convertido en una misión imposible en España y la guerra de Irán no va ayudar a que mejore. De hecho, el Euríbor, que se utiliza como índice de referencia para calcular el interés de muchas hipotecas y otros préstamos a tipo variable, cerró el mes de marzo en el 2,565%, muy por encima del 2,221% que marcó en febrero, debido al cambio de expectativas en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), a raíz del repunte inflacionario derivado del conflicto en Oriente Próximo.

Un dato más. La escalada prolongada del conflicto en Irán podría elevar los costes de construcción en España entre un 6% y un 10% en un escenario de tensión persistente, según se extrae del informe 'Del Petróleo al Metro Cuadrado: Geopolítica y Mercado Inmobiliario', elaborado por Gloval Analytics.

Con todo y con ello, la realidad es que el precio de la vivienda en España creció un 14,3% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, un avance del 11,8% en términos reales --descontando el efecto de la inflación--, hasta totalizar en 1.987 euros por metro cuadrado, según datos del último informe de Tinsa by Accumin.

Cómo impacta la subida del euríbor en nuestros bolsillos

Entre un mes y otro, el alza del euríbor ha sido de 34,4 puntos básicos y refleja el ascenso intermensual más elevado desde octubre de 2022, lo que muestra una mayor inestabilidad en su evolución y un cambio de tendencia. Frente a febrero del pasado ejercicio, cuanto el índice concluyó en el 2,398%, el incremento es de 16,7 puntos básicos.

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Con estos datos, una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más Euríbor y deba revisar su tipo de interés con el nivel de marzo registrará un ascenso en su cuota de 13,96 euros al mes en caso de revisión anual. Esto equivale a unos 167,52 euros más al año.

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Así, por primera vez después de dos años de caídas, verá aumentado el importe mensual a pagar por el préstamo a su vivienda después de dos años consecutivos de bajadas.

El analista hipotecario del comparador HelpMyCash.com, Miquel Riera señala que "el efecto más visible del conflicto bélico es la escalada del precio del petróleo y del gas, especialmente por el bloqueo del estrecho de Ormuz".

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En este contexto, "el mercado empieza a descontar futuras subidas en los tipos de interés para contener el crecimiento en los precios que ya se está produciendo", ha explicado el portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es, Pedro Ruiz.

Con este cambio de tendencia, la directora de Comunicación y portavoz del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Laura Martínez, reconoce que "el Euríbor vuelve a tensionar las hipotecas variables". Y añade: "Dejamos atrás el periodo de alivio y entramos en una fase de mayor incertidumbre. Este tipo de movimientos tan bruscos no son habituales en el indicador y generan inquietud entre los hipotecados, especialmente entre aquellos con préstamos a tipo variable".

Asimismo, la portavoz de iAhorro argumenta que hasta ahora, los tipos de interés del BCE se han mantenido estables en el 2% desde junio de 2025. Sin embargo, el nuevo escenario geopolítico "ha cambiado radicalmente esas expectativas". Por ello, indica que con el actual escenario "será más difícil anticipar la evolución del índice, ya que dependerá en gran medida de cómo se desarrollen tanto la inflación como la situación geopolítica".

Dónde sube más la vivienda

Por comunidades autónomas, los mayores crecimientos se registraron en la Comunidad de Madrid (19,2 %); Comunidad Valenciana (19,1 %); Castilla-La Mancha (18,8 %); Canarias (17,8 %); Cantabria (16,2 %); Murcia (16 %) e Islas Baleares (15,5 %).

En términos nominales exceden los niveles máximos alcanzados en 2007 Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Melilla y, como novedad este trimestre, Canarias. Sin embargo, si se descuenta el efecto de la inflación (en términos reales) tan solo Baleares está a punto de rebasar este máximo, situándose a -0,1 %.

Por provincias, los crecimientos más intensos se localizan en Toledo (23,2 %); Albacete (19,6 %); Madrid (19,2 %); Santa Cruz de Tenerife (19 %); Alicante (18,3 %) y Castellón (18 %). Zamora es la única con caídas, del 3,8 %. Con ello, siete provincias superan los máximos históricos en términos nominales, aunque excluyendo la inflación, todas se sitúan por debajo, a excepción de Baleares, que recupera su valor máximo desde 2007 (-0,1 %).

Por capitales, hasta 30 de ellas superan el 10 % interanual siendo las más caras San Sebastián (4.975 euros/m2), Madrid (4.600 euros/m2) y Barcelona (4.417 euros/m2).

Con ello, la tasa de esfuerzo para acceder a una vivienda se mantiene "en niveles razonables", con un 33,9 %. Sin embargo, en Baleares se eleva al 54 % y en Madrid al 49 %.

Según apunta Tinsa, la demanda de vivienda se mantiene en niveles robustos pese a la caída interanual de las compraventas en enero y mantiene una tendencia hacia una estabilización de las transacciones.

No obstante, la guerra en Oriente Medio introduce un factor de incertidumbre para los próximos meses ante la posible afectación en la tasa de inflación y en los tipos de interés, la pérdida de poder adquisitivo y el mayor coste hipotecario. En este sentido, Tinsa indica que la inestabilidad geopolítica podría alimentar un nuevo encarecimiento de la vivienda de obra nueva y acentuar las dificultades de acceso a la vivienda para la población general.

De hecho, su portavoz ha explicado que este ejercicio inflacionista puede acabar provocando incrementos en los precios de la obra nueva que dependen en buena medida del precio de los materiales de construcción.