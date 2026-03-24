Beatriz Benayas 24 MAR 2026 - 20:37h.

Somos el país europeo con mayor cantidad de población concentrada en menor proporción de territorio.

Tres cuartas partes de los españoles tienen casa propia frente a la cuarta parte que son inquilinos.

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El euríbor con el que se calculan las hipotecas variables sigue subiendo. Hoy ya roza el 3%. Un indicador que suele adelantarse a las subidas de tipos de interés, aunque pese a todo, la firma de hipotecas no se frena.

El año ha arrancado con un aumento del 6% de esos préstamos para comprar vivienda. Es el mayor número de firmas en enero en 15 años. Hipotecas en aumento a pesar de los altos precios de la vivienda porque somos un país de propietarios. Tres cuartas partes de los españoles tienen casa propia frente a la cuarta parte que son inquilinos.

Un país de propietarios y país de pisos más que de casas. Dos terceras partes de los españoles viven en pisos y solo una tercera parte en casas individuales, algo característico de España porque en Europa el reparto es mitad y mitad.

En gran medida esto se debe al éxodo rural porque la España vaciada vive en la España hacinada. Somos el país europeo con mayor cantidad de población concentrada en menor proporción de territorio. El 90% de los españoles viven en el 2% del territorio en grandes ciudades contruidas en vertical, en bloques de pisos.