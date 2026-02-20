La compraventa de viviendas en España bate récords: ¿otra burbuja inmobiliaria?

Cristina Montalvo 20 FEB 2026 - 15:18h.

Las compraventas de viviendas marcan ya máximo de los últimos 18 años.

¿Cuánto habría que cobrar más en las ciudades de España donde hoy es un riesgo asumir una hipoteca?

El mercado de la vivienda no encuentra freno. Las compraventas marcan ya máximo de los últimos 18 años. Porque se superaron las 700.000 operaciones, algo que no sucedía desde 2007, desde antes del estallido de la burbuja. Y no solo estamos hablando de ese récord de cantidad casi dos décadas después sino que el ritmo de compra no deja de crecer.

Las compraventas aumentaron un 11,5% respecto a 2024. Aun más las de nueva construcción. En los últimos días hemos visto como el pasado año el mercado inmobilairio se calentó aun más. Crecieron más las compraventas, pero también la concesión de hipotecas, casi un 18% y los precios más de un 13%.

Se vende todo lo que se pone en el mercado

Los precios están en máximos, algo que no parece afectar a la demanda. Dicen los analistas que se vende todo lo que se pone en el mercado. La demanda sigue fuerte porque los tipos de interés están bajos, se ha podido acceder a la financiación, el ahorro de las familias sigue siendo elevado, el empleo va bien, la incertidumbre económica ha vuelto a poner la vivienda como buena opción de inversión.

Se compra también porque cada vez es más dificil alquilar y por el miedo a que los precios suban más. Todo eso impulsa la demanda, para la que sigue sin haber oferta suficiente

Parece que hay consenso entre los expertso es que el mercado emtrará en fase de moderación en 2026. No se esperan cambios importantes en todos esos aspectos, pero el ciclo económico y precisamente la falta de vivienda disponible hará dicen que veamos como las compraventas y los precios sigan creciendo, pero menos de lo que lo que lo hicieron en el 2025.