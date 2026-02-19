Detectar el alzhéimer a través del ojo es posible porque es una ventana de entrada al cerebro.

La falta de litio en el cerebro podría ser clave en el desarrollo del Alzheimer, según un estudio de Harvard

Compartir







Un nuevo avance científico permitiría la detección precoz del alzhéimer. A través de la fotónica, la tecnología que usa partículas de luz, se podrían realizar cribados masivos. Se cree que de esta forma se podrían descubrir un 30% de casos no detectados.

Detectar el alzhéimer a través del ojo es posible porque es una ventana de entrada al cerebro. Suena a ciencia ficción, pero José Miguel López Higuera, experto en fotónica de la Universidad de Cantabria advierte de que su "misión es hacer saber que esto existe". Hablamos de una tecnología que ya se ensaya en EEUU, y avanza rápido. "Probablemente para finales de año ya estarán los resultados".

PUEDE INTERESARTE La inteligencia artificial, nueva aliada de los radiólogos en la detección precoz del cáncer de mama

En el alzhéimer hay placas de betamiloide, en el cerebro, pero también, en el ojo. "Si somos capaces de detectar esa betamiloide en el cristalino, a través de la luz, entonces la estamos detectando en el cerebro".

Cómo se haría el cribado

Así que podría detectarse el alzhéimer mucho antes de que dé síntomas. "Echaríamos un pequeño ungüento que solo se pega en la betamiloide. El ungüento es fluorescente, se mete luz en el ojo y se recogen los fotones de la fluorescencia y se saca la conclusión de si hay betamiloide o no lo hay, si hay alzheimer o no lo hay. Habiltaría detenciones precoces.

El experto no tiene dudas. Veremos cribados de alzhéimer en las consultas oftalmológicas o de atención primaria. La tecnología es inocua y segura, dice, y permitirá anticiparse a una enfermedad que, de momento, no tiene cura. En 5 minutos darían los resultados y se podrían hacer detecciones masivas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El doctor Goldstein, de la Universidad de Harvard, fundó hace 15 años una empresa para desarrollar esta tecnología. Su tecnología utiliza un escáner láser ocular y una pomada especial para medir la acumulación de proteínas beta-amiloides en el cristalino del ojo, un biomarcador relacionado con la enfermedad

En España hay alrededor de 900.000 enfermos de Alzheimer. Las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes estiman que hay entre un 25 o un 30% de casos sin diagnóstico.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

La luz no solo tiene grandes potencialidades para detectar el Alzheimer, sino también para tratarlo y lograr mejoría en el estado físico y cognitivo de los pacientes, dice López Higuera. Explica que se puede entrar perfectamente con luz infrarroja en el interior de zonas del cerebro e interaccionar con las neuronas "con beneficios relevantes".