Andrés mintió en su entrevista en la BBC: sí volvió a tener contacto con Epstein a partir de 2010

Daniel Montero 19 FEB 2026 - 21:38h.

En una famosa entrevista en la BBC, el exduque de York dijo que su contacto con Epstein se cortó en 2010.

En diciembre de 2010 hablaron de un memorandum confidencial de Afganistán, un hecho que ha llevado a su detención

Compartir







Los vínculos con Epstein han llevado al expríncipe Andrés a ser detenido hoy, pero ¿cómo arranca la relación entre ambos? Los dos se conocen en los años 90 de la mano de Gishlaine Maxwell, hija de un importante magnate británico y la principal colaboradora de Epstein. Y es un binomio de el que el príncipe tiene acceso a negocios importantes y Epstein recibe el reconocimiento social de tener acceso a una de las casas reales más reconocidas de Europa.

En una famosa entrevista en la BBC, el exduque de York dijo que su contacto con Epstein se cortó en 2010. Pero es mentira. En los documentos conocidos ahora se acredita que su relación prosiguió después, en 2011 se mandaban correos para ver cómo contestaban a la prensa y en diciembre de 2010, cuando se supone que ya no se hablaban, le manda un memorandum confidencial sobre Afganistán que es lo que parece que le ha llevado a prisión

¿Y qué pasa con las supuestas agresiones sexuales? Esa es la gran sombra del caso, pero hasta el momento se ha resuelto con dinero. Una de las denunciantes del caso, Virgina Yufri le puso una denuncia en 2021 que se resolvió con un acuerdo extrajudicial. Nunca se supo el dinero que pagó el exprincipe pero la prensa británivca da por bueno el pago de 15 millones de euros por su silencio. Un dinero que habría sido pagado en parte por la Reina Isabel II. En 2025, esta denunciante se suicidó a causa de las secuelas de estos abusos.