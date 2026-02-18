Pedro Jiménez 18 FEB 2026 - 23:26h.

El presentador cuenta en 'Horizonte' el “descontrol” que había en las primeras horas de la DANA en Valencia: "Es un enigma"

"Había gente que sabía esto, no solo el aludido": Javier Chicote, ante la dimisión del número 2 de la Policía Nacional

Iker Jiménez ha contado en 'Horizonte' una anécdota que ocurrió durante la DANA y que hasta entonces no había desvelado. El presentador del programa de Cuatro ha subrayado que cuando fue en coche a la zona 0 el temporal azotase de pleno en Valencia, concretamente 36 horas después, "les pararon en varios sitios, la Guardia Civil, preguntándonos dónde estaba la Policía".

"A pesar de los errores de cobertura... debo de tener shock postraumático porque no voy a olvidar nunca esto", ha indicado Iker Jiménez, después de agradecer al equipo las imágenes que acababan de poner de cuando el equipo de Cuatro, con Iker Jiménez al frente, acudió a Valencia en plena tragedia.

Tras estas primeras palabras, Iker Jiménez ha comentado en aquel momento que los policías les decían que "eran voluntarios y que les habían dicho que les iban a sancionar si iban a desplazarse. No voy a mentir: durante todo el viaje, un montón de policías me decían: 'no nos movilizan, Iker'", ha apuntado Iker Jiménez.

En ese momento, Carmen Porter ha leído desde su móvil las funciones generales del DAO (Director Adjunto Operativo) en una catástrofe como la DANA: "En una situación de emergencia tiene que activar (el DAO) y coordinar el despliegue policial. Decide qué unidades se envían, desde qué puntos de España y con qué vehículos", ha dicho Carmen Porter, tras lo que ha añadido que a su mando "estaba todo eso, que no fue a ayudar en las primeras horas a toda esta gente que se estaba muriendo".

"Uno no lo entiende. Ahí pasó algo... en las primeras horas había un descontrol y algo ocurría. Y yo no sé por qué ahora nos han insistido... no sé qué ocurriría aquí. Es un enigma. Lo dicen ellos en el Senado, no lo decimos nosotros", ha concluido Iker Jiménez, comparándolo con lo que ha ocurrido hace apenas 24 horas tras la dimisión del número 2 de la Policía Nacional.